Bien communiquer au travail

1. Le sens de l’écoute

Le sens de la communication ne va pas sans celui de l’écoute. Maîtriser l’art de la communication passe par la capacité à écouter votre interlocuteur. Vraiment. En vous concentrant sur lui plutôt que sur votre réponse à venir. Montrez-lui que vous êtes attentif à ses paroles. Naturellement, il en fera logiquement de même à son tour.

2. « Je » plutôt que « tu »

Lorsque vous devez exprimer une critique ou une remarque à quelqu’un et que vous voulez que la discussion soit constructive, il est important de ne pas braquer d’emblée votre interlocuteur. Aussi, préférez parler en "je", en expliquant ce que vous ressentez, les conséquences que telle ou telle attitude a sur vous, au lieu de parler en "tu", en le mettant en faute directement.

3. Le moment opportun

Si voulez bien communiquer, assurez-vous de le faire au bon moment. Si le collègue avec qui vous mourez d’envie de crever l’abcès est de mauvaise humeur, qu’il paraît plus fatigué ou irrité que d’ordinaire, mieux vaut attendre avant de lui parler. Idem s’il est occupé ou que vous êtes entourés d’autres personnes. Choisissez un endroit calme et une période de la journée plus tranquille.

4. Le bon ton

Parfois, ce n’est pas tant ce que l’on dit que la manière dont on le dit qui est source de conflit. Il est important de trouver le ton adéquat pour s’adresser à son interlocuteur. Avec respect, calme, sans hausser la voix, ni vulgarité, et en s’assurant de ne pas prendre d’air condescendant pour exprimer les choses. En communication, la forme compte autant que le fond.

5. Ouverture d’esprit

Être un bon communicant, c’est aussi être capable de faire preuve d’ouverture d’esprit face à l’autre, d’entrer sans a priori ni jugement dans la conversation. Cette tolérance est d’autant plus nécessaire sur le lieu de travail, où nous sommes en relation avec des tas de personnes différentes et que nous n’avons pas choisies.