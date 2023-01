Alors qu’elles constituaient près d’une immatriculation sur quatre en 2021, les voitures électrifiées poursuivent leur progression en Belgique pour représenter désormais une voiture neuve sur trois, soit 34% du marché.

RÉGIONS | La Ville de Tournai va engager des chèvres et/ou des moutons pour gérer la renouée du Japon

La Ville de Tournai va prochainement lancer un appel d’offres afin d’engager un berger susceptible de faire avaler à ses animaux les pousses de renouée du Japon, une plante particulièrement invasive le long de l’Escaut.

RÉGIONS | Zone de secours Luxembourg : davantage d’agressions, mais pas comme à Bruxelles

Lors des réveillons de Noël et du nouvel an, plusieurs pompiers et ambulanciers ont été agressés par des individus prêts à en découdre. Au moins deux victimes sont en arrêt de travail et le syndicat SLFP annonce des actions de grèves dans les zones de secours. En province de Luxembourg, le son de cloche est plutôt différent, même si on reconnaît que les agressions ont sensiblement augmenté ces dernières années.

RÉGIONS | Dinant : le Viaduc Charlemagne fête ses 40 ans

"Plus de bouchons ni d’embouteillages, à Dinant", disait-on, le jour de novembre 1983 qui a vu l’inauguration officielle du Viaduc Charlemagne. Et pourtant, la rue St-Jacques qui devait voir ses bouchons sauter a gardé aux heures de pointe, son qualificatif de funeste. Heureusement, les gros transports ont été déviés par ce viaduc qui, soit dit en passant, fait plus que son âge. Du moins son tapis, quasiment toujours en travaux… encore de nos jours où l’on attend le bon temps pour le réparer.

À l’époque, le viaduc a coûté la somme d’un milliard de francs belges. Il a aussi connu son lot de détracteurs.

RÉGIONS | Chaumont-Gistoux : des charges administratives de plus en plus contraignantes pour le CPAS

À Chaumont-Gistoux, l’année dernière, le CPAS n’a pas manqué de travail. La crise n’y est pas étrangère… "Les demandes d’aide sont en hausse comme partout, même si ce n’est pas aussi fulgurant que dans des communes plus touchées. La crise énergétique y est pour beaucoup. On veille aussi à aider les indépendants qui en ont bien besoin", explique Natacha Verstraeten, présidente du CPAS.

INSOLITE | Invité dans le salon d’Andrés Iniesta

Sa compagne a passé le réveillon du Nouvel An sans lui. Ce n’était pas prévu, et elle a un petit peu fait la moue. Mais quand on vous appelle le 23 décembre pour vous annoncer qu’un champion du monde vous invite chez lui la semaine qui suit, vous ne cogitez pas pendant des heures: vous réservez votre billet d’avion dans la seconde. C’est, en résumé, l’incroyable histoire qu’a vécue Samuel Lefèbvre en cette fin d’année 2022.

TECH | Les 5 innovations folles du CES de Las Vegas 2023 : l’analyseur d’urine connecté, le téléviseur sans fil…

Le salon de l’électronique grand public fait le plein de nouveautés, de promesses et de prototypes. On fait le point sur les innovations les plus surprenantes qui arriveront bientôt en Europe et en Belgique.

CULTURE | Kléos, Boras, Mediator, Manara, etc.: nos 9 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 5 janvier

Découvrez notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, une nouvelle série aux forts accents mythologiques, une autobiographie de Manara et l’affaire du Mediator revisitée. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures. Des chroniques à retrouver, aussi, dans La Librairie de L’Avenir, bien sûr.

SPORT | Philip Zinckernagel (Standard) : « Mes équipiers à l’Olympiacos veulent que je revienne »

Pour lui, la reprise, c’est maintenant. Suspendu lors des deux derniers matchs du Standard, à l’Antwerp puis à Gand, suite à son carton rouge direct reçu face à Eupen, Philip Zinckernagel est (enfin) de retour pour affronter Saint-Trond, ce vendredi soir (20h45). Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cela fait plaisir à Ronny Deila.

SPORT | Nouveau : le plus haut marathon de Belgique débarque dans les Hautes Fagnes

Grande nouveauté mise sur pied en 2023 dans les Hautes Fagnes: un marathon (42 km) dont le parcours sera dessiné au départ de la brasserie Peak beer et essentiellement sur les sentiers de gravier.