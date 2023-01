La saison du rhume des foins a déjà commencé en raison d'un hiver doux

En raison des nuages, du vent et de la pluie, l'hiver ressemble actuellement à l'automne. Les périodes pluvieuses profitent toutefois aux personnes allergiques au pollen d'aulne et de noisetier car les précipitations "assainissent" l'air. Les allergies se réveillent lorsque le temps est sec et que le vent souffle.

Davantage de personnes sont allergiques au pollen de bouleau. Cet arbre fleurit normalement en avril mais la période de floraison peut commencer plus tôt si les mois de février et mars sont doux.