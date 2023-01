La Citroën C3 reste la plus populaire en Belgique: voici le Top 10 des voitures les plus vendues (vidéo)

Un marché tiré par les voitures de société

La Volvo XC 40, deuxième du classement global en 2021, termine cette fois quatrième, devant la Mini Cooper et les Peugeot 308 et 208. Suivent les BMW X3 et X1 et l’Audi Q3.

Le SUV compact Volvo est le modèle le plus apprécié en Flandre et auprès des sociétés et des indépendants, devant les Peugeot et BMW, alors qu’encore plus qu’à l’accoutumée, le marché automobile belge a été soutenu en 2022 par les immatriculations attribuées aux entreprises. Celles-ci représentaient 57,7 % des immatriculations en 2021, et leur part a grimpé à 61,9 % l’an dernier.

Dans un marché global en recul de 4,4 %, avec 366.303 immatriculations seulement, les véhicules de sociétés progressent de 2,5 %. Notons que si la Citroën C3 est vendue pour moitié aux particuliers, ce modèle est aussi très demandé par les sociétés de location. Du côté des voitures électriques, c’est la Tesla Model Y qui domine, devant la BMW iX3 et les Audi e-tron. La part des véhicules diesels est tombée à 16,4 % à peine du marché belge, et ce sont les Peugeot 308 et 5008 qui restent les voitures gasoil les plus vendues.

