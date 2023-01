Une petite centaine de séismes naturels mesurés en Belgique en 2022

En Belgique 17 séismes naturels et au moins 38 séismes induits ont été relevés par l'ORB, qui signale que la plus grosse activité sismique est survenue le 16 novembre à Dessel (province d'Anvers) avec une magnitude de 2,1. Ce tremblement de terre était lié aux activités géothermiques locales et a aussi été ressenti par les habitants de Mol et Retie. Trois autres événements ont été faiblement perçus à Ittre (Brabant wallon), Waimes (province de Liège) et Dessel l'année dernière, ajoute l'ORB.

En 2021, 257 tremblements de terre s'étaient produits en Belgique et dans ses environs. L'ORB explique ce nombre plus important par "un essaim sismique près du village allemand de Rott, à 14 kilomètres au nord-est d'Eupen." Les plus grands tremblements de terre avaient alors été enregistrés le 20 juin 2021 à Dampremy, près de Charleroi, et le 28 août 2021 à Baelen, près d'Eupen. Les deux événements, d'une magnitude locale de 1,7, n'ont pas été ressentis par la population locale.