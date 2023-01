Les femmes sont toujours ignorées des matinales à la radio

Georges-Louis Bouchez est-il toujours incontournable des matinales radios ?

Au total, nous avons comptabilisé 67 invitées des matinales. Marie-Hélène Ska (Secrétaire générale de la CSC) est passée à 4 reprises, soit la femme la plus invitées. Derrière elle, on retrouve avec 3 passages, Elke Van den Brandt (Groen), Valérie Glatigny (MR), Rajae Maouane (Ecolo), Christie Morreale (PS) et Zakia Khattabi (Ecolo).

La présence des femmes aux micros des matinales de La Première, Bel RTL et LNRadio (les 3 chaînes qui entrent en compte pour notre baromètre) est toutefois inégale. Elles sont mieux représentées sur La Première où un invité sur 3 est une femme.

Comment procédons-nous pour notre baromètre des matinales radio

Depuis septembre 2018, la rédaction de L’Avenir.net a lancé un baromètre des invités des matinales radios. Nous avons commencé par nous nous focaliser sur les invités des matinales de La Première et Bel RTL (seules chaînes à proposer ce type de rendez-vous à cette époque) avant d’élargir notre baromètre à Dh Radio et LN24 lorsque celles-ci ont lancé leurs matinales. Cette année, suite à la création de LNRadio (fusion de Dh Radio et LN24), nous suivons trois chaînes : La Première, Bel RTL et LN Radio (qui fait partie du groupe IPM, tout comme L’Avenir.net).

Nous reprenons, le prénom, le nom, le parti (s’il y en a un) ainsi que le sexe des invités. Ces informations sont disponibles sur les sites web des chaînes. L’ensemble de nos baromètres sont disponibles sur cette page.