Le chantier du viaduc de Huccorgne sur l'E42 reprend ce lundi 9 janvier 2023: 6 mois à 50 km/h

Et là, la Sofico, la Société de financement complémentaire des infrastructures, dresse un topo des chantiers qui se terminent et ceux qui vont commencer. Et parmi eux, la seconde partie de la réhabilitation du viaduc de Huccorgne qui démarrera en janvier. Les travaux reprendront ce lundi 9 janvier 2023 sur les voies allant vers Namur, ce qui modifiera les conditions de circulation. Pourquoi cette date ? Afin de faire coïncider les différents travaux à effectuer avec les conditions météorologiques.