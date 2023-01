Invitations aux matinales radio : le PS loin devant, Les Engagés largués et le PTB qui bénéficie du scandale du Parlement wallon

Pour la saison 2021-2022, l’omniprésence du président du MR n’a toutefois pas été le gage d’une première place pour son parti qui a terminé derrière le PS… qui n’avait qu’une représentante (Christie Morreale) dans le top 3.

Les femmes sont toujours ignorées des matinales à la radio

Cette fois, c’est à nouveau le PS qui rafle la première place (derrière les invités qui ne sont pas apparentés à des partis politiques et qui représentent généralement un tiers des interviewés). Il distance de loin le MR, ce qui n’était pas le cas l’année passée à la même période où socialistes et libéraux étaient au coude-à-coude. Le MR est suivi de peu par Ecolo… puis c’est le grand vide jusqu’au CD&V qui a pu compter sur 10 invitations, tout comme Défi. Malgré la présence de Maxime Prévot dans les 3 personnalités les plus invitées, son parti, Les Engagés, stagne dans le bas du classement. Tout comme le PTB qui n’avait guère eu de visibilité aux matinales, jusqu’à l’éclatement du scandale au Parlement wallon. Le PTB a alors été invité à 4 reprises en moins de 10 jours.

Le PS premier invité sur La Première et LNRadio

C’est sur La Première que les représentants du PS ont été les plus invités, deux fois plus qu’Ecolo qui arrive en deuxième place pour les partis politiques. Au micro de la matinale de Bel RTL, c’est le MR qui arrive comme premier parti, suivi de peu par le PS et Ecolo, à égalité. Sur LNRadio, PS et MR sont presque au même nombre d’invitations.

La situation pour la première partie de la saison 2022-2023

La situation pour la première partie de la saison 2021-2022

Comment procédons-nous pour notre baromètre des matinales radio

Depuis septembre 2018, la rédaction de L’Avenir.net a lancé un baromètre des invités des matinales radios. Nous avons commencé par nous nous focaliser sur les invités des matinales de La Première et Bel RTL (seules chaînes à proposer ce type de rendez-vous à cette époque) avant d’élargir notre baromètre à Dh Radio et LN24 lorsque celles-ci ont lancé leurs matinales. Cette année, suite à la création de LNRadio (fusion de Dh Radio et LN24), nous suivons trois chaînes : La Première, Bel RTL et LN Radio (qui fait partie du groupe IPM, tout comme L’Avenir.net).

Nous reprenons, le prénom, le nom, le parti (s’il y en a un) ainsi que le sexe des invités. Ces informations sont disponibles sur les sites web des chaînes. L’ensemble de nos baromètres sont disponibles sur cette page.