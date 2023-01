Horreur à Bruges: le corps sans vie d’un bébé retrouvé dans une poubelle, sa mère arrêtée

Ce sont les habitants de l’immeuble qui ont retrouvé le corps mardi soir. "La mère de l’enfant a été arrêtée, mais n’a pas encore été présentée au juge d’instruction. On attend toujours l’autopsie. Cela aura lieu dès que possible et devra fournir une réponse définitive, pour savoir si l’enfant est mort-né ou non. Car si c’est le cas, nous ne parlons même pas d’un crime", explique Patty T’Jonck, avocate.