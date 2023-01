Procès des attentats de Bruxelles: le responsable de la DAP de la Police Fédérale refuse de comparaître à visage découvert, le procès suspendu

La magistrate a ordonné ce devoir de manière à connaître la raison pour laquelle les accusés détenus ont à nouveau subi des fouilles à nu mardi matin, lors de leur transfert de la prison au palais de justice. Le 29 décembre dernier, le tribunal civil de Bruxelles siégeant en référé a ordonné à l’État belge de cesser ces fouilles à nu systématiques et sans motivation.

Vers 15h00, le chef d’enquête du dossier des attentats est revenu devant la cour et a annoncé que le responsable de la Direction de la Protection (DAP) de la Police Fédérale ne souhaitait pas venir expliquer ce protocole et ces modalités individuelles de transfert à visage découvert. De plus, selon le chef d’enquête, celui-ci a fait appel à un avocat et ne souhaite pas être entendu sans lui.

La présidente a expliqué que l’intérêt de la cour est simplement d’être informée de la situation et non pas de mettre en cause qui que ce soit. Elle a exprimé son agacement à plusieurs reprises: "il faut débloquer cette situation".

Constatant qu’il était impossible d’obtenir directement les informations demandées par le responsable de la DAP, la présidente a dès lors demandé au chef d’enquête d’auditionner son collègue et de transmettre ensuite cette audition à la cour. Le procès est suspendu et reprendra mercredi matin.