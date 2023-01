Mestdagh devient Intermarché, un conseil d’entreprise extraordinaire convoqué le 9 janvier

Les syndicats espèrent obtenir, lors de ce conseil d’entreprise extraordinaire, "l’apaisement" et des précisions attendues depuis longtemps pour les conditions de travail du personnel, a confié à Belga Myriam Delmée, du Setca. Les organisations syndicales sont préoccupées par la reprise par Intermarché des magasins du groupe Mestdagh, notamment parce que le premier fonctionne via un système de franchisés. Mme Delmée s’inquiète d’éventuels licenciements et/ou détérioration des conditions de travail alors que les franchisés représentent généralement des structures plus petites que les magasins intégrés Mestdagh.

De son côté, Intermarché Belgique assure avoir "besoin de toutes et tous pour réussir notre ambition et devenir un acteur majeur de la distribution", selon les mots de son porte-parole, Philippe de Breuck, cités dans un communiqué. Il précise que dès la réouverture des magasins mercredi, l’ensemble de l’assortiment de produits Intermarché sera proposé dans les magasins Mestdagh.

Intermarché annoncé également que depuis ce mardi, Guillaume Beuscart remplace Emmanuel Coria comme administrateur délégué de Mestdagh.

L’annonce de la reprise par le groupement "Les Moustequaires", via l’enseigne Intermarché, de la société Mestdagh remonte à mars. L’autorité belge de la concurrence a donné son feu vert en novembre.

Le nouvel ensemble s’étale sur 163 magasins et plus de 225.000 mètres carrés. Selon Intermarché, le chiffre d’affaires combiné s’élève à 1,432 milliard d’euros et la part de marché atteint 12,4% en Wallonie et à Bruxelles.