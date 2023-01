L’inflation devrait atteindre 5,3% en 2023, selon le Bureau du plan: l’indice-pivot ne sera dépassé qu’une seule fois

L’indice-pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public devrait, lui, être dépassé en avril prochain, estime le Bureau du plan. Le dernier dépassement date de novembre, ce qui a entraîné une hausse des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique de 2% respectivement en décembre 2022 et janvier 2023. L’indice santé lissé devrait atteindre l’indice-pivot, situé à 125,60, en avril, entraînant une nouvelle adaptation au coût de la vie de 2% des allocations sociales (en mai) et des salaires dans la fonction publique (en juin). Le Bureau du plan ne s’attend pas à ce que l’indice-pivot suivant (128,11) soit dépassé en 2023.

Pour établir ses prévisions d’inflation, le Bureau fédéral du plan se base sur des observations de l’office de statistiques Statbel jusqu’au mois de décembre 2022.

Par ailleurs, l’organe fédéral mise sur un prix du pétrole de 82 dollars le baril cette année et un taux de change de l’euro autour de 1,08 dollar.