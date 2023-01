Georges-Louis Bouchez est-il toujours incontournable des matinales radios (La Première, Bel-RTL, LNRadio) ? Découvrez notre baromètre

Depuis le lancement de notre baromètre des invités des matinales radio en 2018, cette première place a déjà été occupée par plusieurs personnalités politiques dont Sophie Wilmès, alors Première ministre ou encore Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, en pleine crise covid. Et la sortie de notre baromètre est scrutée par les états-majors politiques et entourages de personnalités.

Loin devant les autres

Entre septembre et décembre 2019, Georges-Louis Bouchez avait déjà occupé la première place à ex æquo avec Sophie Wilmès (nous n'avions pas organisé le baromètre entre janvier et juin 2020 suite à la pandémie de coronavirus). L’an passé, Georges-Louis Bouchez s’était imposé sur la première marche du podium dès la mi-saison, à égalité avec la ministre Morreale. Le président du MR avait ensuite pris le large, cumulant 25 invitations sur l’ensemble de la saison. Terminant loin devant Georges Gilkinet (15) et Jean-Marc Nollet (14).

Cette course en tête s’est-elle prolongée en ce début de nouvelle saison ? Rapidement, en tout cas, Georges-Louis Bouchez s’est à nouveau imposé sur le devant de la scène médiatique en étant invité à la fois sur Bel RTL et sur LNRadio le mercredi 31 août, soit 3 jours après le début de la saison. Mais il a vite été rattrapé par Georges Gilkinet, ministre fédéral écolo en charge, notamment de la mobilité. Ce denier a pu compter sur l’actualité pour multiplier les passages à l’antenne des 3 chaînes. C’est désormais Georges Gilkinet qui arrive à la première place, à la mi-saison. Un podium sur lequel on retrouve, outre Georges-Louis Bouchez, Maxime Prévot (Les Engagés) et François de Smet.

Cliquez sur les bulles ci-dessous pour connaître le nombre de passages à l’antenne. Pour la visualisation, nous nous sommes limités à minimum 2 passages au micro.

"Le ministre Gilkinet n'hésite pas à prendre ses responsabilités"

Du côté du ministre Gilkinet, c’est une surprise: «les matinales sont des moments médiatiques importants. Le ministre y a été essentiellement pour des dossiers liés à la mobilité. C’est une belle reconnaissance de son travail mais le ministre n’a jamais non plus refusé d’y aller et prend ses responsabilités quand ce sont des dossiers plus compliqués.

Comment procédons-nous pour notre baromètre des matinales radio

Depuis septembre 2018, la rédaction de L’Avenir.net a lancé un baromètre des invités des matinales radios. Nous avons commencé par nous nous focaliser sur les invités des matinales de La Première et Bel RTL (seules chaînes à proposer ce type de rendez-vous à cette époque) avant d’élargir notre baromètre à Dh Radio et LN24 lorsque celles-ci ont lancé leurs matinales. Cette année, suite à la création de LNRadio (fusion de Dh Radio et LN24), nous suivons trois chaînes : La Première, Bel RTL et LN Radio (qui fait partie du groupe IPM, tout comme L’Avenir.net).

Nous reprenons, le prénom, le nom, le parti (s’il y en a un) ainsi que le sexe des invités. Ces informations sont disponibles sur les sites web des chaînes. L’ensemble de nos baromètres sont disponibles sur cette page.