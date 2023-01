Ce 3 janvier marque le 90e anniversaire de la dernière des 33 apparitions survenues à Beauraing en 1932-33. Que reste-t-il aujourd’hui de tout ça ? Rencontre et perspectives avec Christian Van den Steen, fils d’Andrée et neveu de Gilberte Degeimbre, deux des cinq " voyants ".

RÉGIONS | Un curé condamné pour avoir détourné 130.000 euros en 2012 pardonné et réintégré: "L'abbé de la paroisse est tombé malade et devait être remplacé"

En cette fin d’année 2022 figurait dans les communications officielles de l’évêché de Liège la nomination, le 27 novembre 2022, de l’abbé R. Makoso, jusqu’ici vicaire de l’Unité pastorale Saint-Roch (Jemeppe), en tant que nouvel administrateur paroissial de cette même Unité pastorale, et ce, pour un mandat renouvelable de trois ans. Par cette décision a priori banale, l’évêché prouve en quelque sorte que l’Église n’est pas un “employeur” comme les autres puisqu’elle pratique le pardon avec un grand P…

SANTÉ | Voici les maladies qui génèrent le plus grand nombre d’incapacités de travail

Les pathologies relevant de la catégorie " troubles mentaux " sont responsables d’un tiers des absences au travail de longue durée (un an et plus).

RÉGIONS | Il retrace le parcours des hommes de la Légion Wallonie

Spécialiste incontesté de la collaboration en Belgique francophone, Eddy De Bruyne signe un nouvel ouvrage sur le sujet. En s’intéressant au parcours militaire de quelque 200 légionnaires wallons, l’historien ajoute une nouvelle pierre à son édifice de recherches entamé il y a une trentaine d’années.

SPORT | Carlos Rodriguez: «Kim et Justine? Pas amies, mais respectueuses»

Vingt ans déjà. Pourtant, les frissons ressurgissent immédiatement quand on ouvre les annales de la saison 2003 à la WTA. Deux gamines de 20 et 21 ans ont presque tout écrasé sur leur passage pendant onze mois. Kim Clijsters et Justine Henin étaient attendues. Elles n’ont pas déçu. Que du contraire. Carlos Rodriguez replonge dans l’année la plus folle de sa vie… Il retrace la rivalité entre deux immenses championnes, Kim Clijsters et " sa " Justine Henin.

RÉGIONS | Une maison de soins pour les végétaux, à Neufchâteau

À Neufchâteau, on récupère des plantes et fleurs abandonnées par les grossistes et fleuristes. Avec pour objectif de leur offrir une nouvelle vie.

RÉGIONS | Les écuries du Petit Chalet appellent à l’aide

Ce manège, qui est aussi une ferme pédagogique, propose de parrainer ses animaux afin de pouvoir sortir la tête hors de l’eau après les crises.

RÉGIONS | Déchaîner le Sauvage à la Ducasse d’Ath n’aura pas été suffisant...

Début décembre, l’Unesco décide de retirer la Ducasse du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un véritable choc et une grosse déception pour la ville. "L’Unesco nous apportait de la visibilité, une valeur universelle à notre patrimoine, et une attention médiatique. Des journalistes de partout dans le monde se sont déjà déplacés pour couvrir l’événement. Nous avons toujours bénéficié d’une bonne image, je ne sais pas comment nous allons vivre avec une réputation salie désormais." remarque le directeur de la Maison des Géants.

Malgré cette décision, l’instauration d’une commission du folklore pour définir une issue à ce débat est maintenue. Les soixante personnes qui la composeront seront connues en janvier.

SPORT | Standard: la jeunesse continue de s'installer

Ronny Deila avait fait le décompte lui-même, sans qu’on lui pose la question, après le partage à Gand (0-0) il y a dix jours. "On a fini la rencontre avec quatre ou cinq joueurs de moins de 20 ans." La deuxième partie de la saison pourrait permettre à quelques jeunes de prendre un peu plus de place. À l’image de Noub et Canak.

SPORT | Scott Parker présenté comme entraîneur de Bruges: «No Sweat, no Glory»

Il était complexe de l’imaginer au soir du 12 octobre dernier après la qualification en Ligue des champions ramenée du Wanda Metropolitano mais trois mois plus tard, Carl Hoefkens n’est plus l’entraîneur du Club Bruges. Franchir les poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes ne représente pas un totem d’immunité, même à Bruges. La preuve. C’est avec cette pression du joli parcours européen, mais aussi et même surtout ces 12 unités de retard sur le leader genkois en Jupiler League, que le Britannique Scott Parker s’engage dans l’aventure brugeoise.

"Je ne vois pas un meilleur endroit pour moi en ce moment. Je sens que je suis au bon endroit au bon moment dans ma carrière pour continuer à m’améliorer et à décrocher des succès", a-t-il commenté, ce lundi, lors de sa conférence de presse.