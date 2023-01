Tout ce qui change ce 1er janvier 2023 en Belgique, en Wallonie et à Bruxelles : indexation des salaires, congés des papas et cigarette bannie

De nombreuses nouveautés et changements vont intervenir en Belgique en ce début d’année 2023, que ce soit l’allongement du congé pour les co-parents, l’indexation du salaire de nombreux Belges, la fin des mesures d’accompagnement (chômage temporaire) à la suite de la pandémie de Covid-19 ou encore la cigarette qui n’est plus la bienvenue sur les quais de gare. On fait le point.