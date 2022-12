Installer une salle de bain dans les combles

L'homme, après avoir travaillé pour des bureaux situés à Hong-Kong et en Australie, est revenu en Belgique et il a créé son propre bureau d'architecture (www.davidwilmet.be). Il a déjà aménagé nombre de combles pour y créer une chambre ou un bureau, mais il tenait à mettre en avant un projet un peu plus particulier qui a demandé de relever une série de défis techniques et surtout, une bonne dose d'imagination. Dans une maison de style fermette, il a réussi à aménager une salle de bain complète, avec une baignoire et une douche à l'italienne. "L'envie était d'articuler tout l'intérieur autour d'un îlot lavabo, placé au milieu des combles. En général, le lavabo se place le long d'un mur, près d'une fenêtre ce qui n'est pas toujours simple à réaliser. J'ai choisi une tout autre démarche en le plaçant au milieu de la pièce pour faciliter les déplacements", explique-t-il. Un des problèmes rencontré le plus fréquemment dans l'aménagement d'un grenier est la hauteur du plafond et de tout caser dans un espace réduit. "Le plus difficile a été de caser une salle de bain complète, car dans les combles, on est très vite bloqué par les hauteurs qui diminuent le long de la pente de toit. Le projet qui m'a été soumis m'avait immédiatement séduit en raison des poutres sombres, style fermette. J'ai choisi de les faire peindre en blanc comme le plafond mais en ajoutant des couleurs plus chaudes sur les côtés avec un patchwork au sol. Je me suis aussi inspiré des ambiances méditerranéennes en utilisant des zelliges marocains pour les murs de la douche. On retrouve notamment cette faïence dans les ryads." Le zellige est une mosaïque ornementale typique du Maroc utilisée dans l'architecture islamique. Ce sont des morceaux de carreaux de faïence colorés, découpés un à un avant d'être assemblés pour former des dessins géométriques.