Coronavirus: la Commission européenne conseille aux États membres de renforcer les procédures de test

La Commission européenne a demandé aux États membres de revoir et d'éventuellement renforcer les procédures de test pour le coronavirus et la détection des nouveaux variants. La vague de contaminations massive qui touche actuellement la Chine a engendré des inquiétudes au niveau international quant à la possible propagation d'un nouveau variant. En Belgique, une réunion du Risk Management Group se tiendra la semaine prochaine.