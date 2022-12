Une grève va paralyser l’aéroport de Charleroi pour le Nouvel An: 107 vols concernés

Une grève d’ampleur touchera l’aéroport de Charleroi les 30 et 31 décembre ainsi que les 1er, 7 et 8 janvier prochains. Pour ce week-end, tous les vols prévus ne seront pas annulés, mais seulement ceux au départ de Charleroi et opérés par le personnel basé en Belgique, soit des vols à destination de Tenerife, Dublin, Malaga, Lisbonne ou encore Marrakech.