Le formidable geste de Noël des parents de Natacha de Crombrugghe, la Belge retrouvée morte au Pérou (photos)

Beau geste que celui posé il y a quelques jours par Eric et Sabine de Crombrugghe, les parents de la touriste belge dont le corps sans vie a été retrouvé en septembre dernier au Pérou. Ils ont offert du chocolat chaud, mais aussi du panettone (une brioche), des jouets et des vêtements d’hiver à 150 enfants et personnes âgées du Colca, en signe de gratitude pour toutes les marques d’affection reçues lors de la recherche de leur fille.