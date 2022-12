Une adolescente de 17 ans soupçonnée d'avoir poignardé son beau-père à Huizingen

La victime vivait à Huizingen avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci, dont l'ainé, déjà majeur, n'était pas présent dimanche. Les deux filles de 13 et 17 ans et le garçon de 15 ans étaient bien présents dans la maison.

"Selon le médecin légiste, l'homme a perdu la vie à la suite d'un coup de couteau dans la région du cœur et des poumons", indique la porte-parole du parquet. "La mère et deux des enfants mineurs ont déjà été auditionnés. Une dispute aurait eu lieu entre la fille de 17 ans et son beau-père, lors de laquelle elle l'aurait menacé avec un couteau."

L'adolescente prétend que l'homme a pris le couteau et s'est poignardé lui-même, mais cela ne semble pas correspondre aux conclusions du médecin légiste, indique le parquet. La mère et sa fille de 13 ans n'auraient pas vu la scène, se trouvant dans un autre endroit de la maison. Le fils de 15 ans aurait quant à lui bien été présent lors des faits et doit encore être auditionné.

"Le parquet s'est rendu sur place ce matin avec le juge d'instruction", ajoute Carol Vercarre. "Pour la jeune fille âgée de 17 ans, le juge de la jeunesse sera saisi par le parquet qui demandera qu'elle soit placée dans une institution fermée. Une autopsie du corps de la victime aura lieu demain."