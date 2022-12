Droits d’enregistrement et de succession: pas de reprise wallonne avant 2028

Mais il y a quelques jours, interrogé sur le dossier par le député Écolo Rodrigue Demeuse, le ministre a annoncé qu’il n’avait l’intention de notifier au fédéral une reprise par la Région sous cette législature. Pourquoi ? Et qu’est-ce que ça implique ?

Des experts vieillissants

Depuis 2001 (lire ci-dessous), les droits d’enregistrement et de succession font partie des matières régionales. Mais le service proprement dit est toujours dans les mains du fédéral. En tout cas pour la Région wallonne: en Flandre, la reprise est effective depuis 2015.

Ça représente 60% des recettes propres de la Région. Or, le fédéral laisse mourir le service

Et alors ? "Le problème, c’est qu’on parle quand même de recettes de 2 milliards pour ces deux impôts. Et même de 2,5 milliards pour 2021. Ça représente 60% des recettes propres de la Région. Or, le fédéral laisse mourir le service, explique Rodrigue Demeuse. La moyenne d’âge dans ce service se situe entre 55 et 60 ans. La Région a le droit de transférer 171 agents au moment de la reprise. Mais plus on attend, plus on risque de perdre leur expertise."

Près de 22 ans après la régionalisation dans les textes, on n’est plus sur deux ans pour concrétiser, si ?

Pour l’équipe suivante

C’est que, justement, même si on notifiait la décision de reprise du service au fédéral dès 2023, l’opération ne serait pas effective avant janvier 2025, au mieux. Et, plus sûrement, pas avant janvier 2026. C’est la procédure: à partir du moment où la Région notifie sa décision de reprise auprès du fédéral, il faut compter deux ans pour qu’elle soit acquise. Il est possible d’allonger le délai d’un an. C’est plus prudent et c’est ce qui se pratique habituellement.

Reprendre le service d’une famille d’impôts doit faire l’objet d’une décision mûrement réfléchie

Bref, ça nous fait 3 ans de délai. Pour Adrien Dolimont, décider de notifier en 2023 et laisser à la prochaine majorité le soin d’en assumer les conséquences, c’est un peu léger.

"Reprendre le service d’une famille d’impôts doit faire l’objet d’une décision mûrement réfléchie ", répond-t-il au député Écolo, en commission du Parlement wallon.

D’autant qu’il faudra prévoir environ 50 millions en 5 ans pour garantir une reprise efficace. Et les finances wallonnes, en ce moment…

Selon Adrien Dolimont, c’est un projet qui doit trouver son ancrage dans un accord de gouvernement et être bétonné dans une Déclaration de politique régionale.

Ce qui ne doit pas empêcher, ajoute-t-il, de tout mettre en place pour que la prochaine équipe gouvernementale trouve un dossier techniquement bien ficelé, pour faciliter le processus de reprise. L’administration wallonne (SPW Fiscalité) et la Fédération des notaires y travaillent déjà depuis 2019.

Le ministre libéral résume: il ne cherche pas à se défiler mais "à être le plus efficace possible dans cette future reprise".

Ça fait loin, quand même…

OK, reprend Rodrigue Demeuse. Admettons que le prochain gouvernement s’empare du dossier. Le temps de mettre en place une Déclaration de politique régionale et de déposer la notification au fédéral, ajoutons le délai de 3 ans…

Et on se retrouve en 2028 ou 2029. "On n’aura plus les agents du service en charge de ces impôts au fédéral. Vu leur moyenne d’âge, ils seront pensionnés."

Il y a de plus en plus d’erreurs. On perd de l’argent

Le ministre wallon du Budget se veut rassurant: si ces agents ne sont plus disponibles, les volontaires issus d’autres services ne manqueront pas. Il prend l’exemple de la reprise du précompte immobilier: la Région, qui avait droit à 79 agents, a vu débouler plus de 200 candidats. "Mais ils auront moins d’expertise", insiste en retour le député Écolo.

Un tournant à prendre maintenant

Pour lui, il n’y a pas à hésiter: il faut avancer plus vite.

"Chaque année, dès le moment où le fédéral désinvestit le service, il y a de plus en plus d’erreurs. On perd de l’argent. À un moment, la Flandre ne voudra plus payer non plus pour un service qu’elle a repris depuis des années. On ne peut pas s’en passer. L’enjeu est fondamental pour les finances wallonnes, poursuit Rodrigue Demeuse. Et gérer nous-mêmes le services des droits d’enregistrement et de succession, c’est un préalable pour les futurs leviers en matière de fiscalité immobilière."