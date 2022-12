100 000 nouveaux emplois en 2022: ce que signifie vraiment ce chiffre

Pourtant, si l’on se fie aux derniers indicateurs économiques publiés par la Banque Nationale (BNB) le 23 décembre, force est de constater qu’Alexander De Croo n’était pas loin de la vérité.

Ainsi, selon la BNB et malgré la crise énergétique, 100.000 nouveaux emplois ont été créés en Belgique en 2022. Un record qui n’avait plus été atteint depuis 70 ans.

"Malgré la guerre en Ukraine, l’économie a quand même été excellente au cours du premier semestre", a expliqué au Standaard Geert Langenus, économiste à la BNB.

Et la Banque nationale ne s’attend pas à un retour en arrière, alors que l’économie ralentit à présent. "Au contraire. Le marché du travail étant tendu, les entreprises sont moins promptes à licencier", a analysé Geert Langenus.

Ce dernier pointe également l’influence du secteur tertiaire sur l’évolution du marché de l’emploi. "Nous consommons plus de services qu’auparavant, lesquels nécessitent souvent plus de main-d’œuvre".

Ce que peut contenir ce nombre total d’emplois

"On est toujours dans un mouvement de stabilisation de l’après-crise, ce qui joue de manière favorable", analyse de son côté l’économiste Philippe Defeyt (Institut pour un développement durable). "Mais dans l’estimation de l’emploi réalisée par la Banque nationale, on tient aussi compte des jobs étudiants. Or, ceux-ci ont considérablement augmenté. Il faut aussi faire attention aux flexijobs. Et tant les étudiants que les flexijobs n’aident pa s au financement de la sécurité sociale. Enfin, il faut souligner qu’il y a davantage de travailleurs malades. Or, une partie des créations de nouveaux emplois vise à remplacer ces travailleurs malades. ce qui m’amène à relativiser cette performance extraordinaire."

Chute surprenante des temps partiels

Au rayon des tendances surprenantes, les données de la Banque nationale montrent que la proportion de salariés à temps partiel a plongé sous les 26% et a connu une baisse constante en 2022. "Il faut être très prudent, car il s’agit de moyennes calculées à chaque fois sur les quatre derniers trimestres", détaille Philippe Defeyt. "Mais la tendance est à clairement la baisse."

Par contre, le temps de travail annuel moyen n’est pas revenu à ses niveaux d’avant-crise. Au deuxième semestre 2022, il atteignait 1425 heures par an contre 1442 au premier trimestre 2018 (-1,2%). Dans l’industrie manufacturière, il était de 1.522 heures (-2,5%) et dans l’Horeca, il était de 1.456 heures (-1,8%). "Comme le temps de travail moyen est inférieur à celui qu’on connaissait avant la crise, cela signifie, toutes choses étant égales par ailleurs, qu’une même quantité de travailleurs produit moins qu’avant la crise", conclut Philippe Defeyt.

Un taux d’emploi plus faible dans les grandes villes

L’économiste Philippe Defeyt (IDD) a étudié le taux d’emploi des 20-64 ans domiciliés dans quatre grandes villes belges : Gand, Anvers, Charleroi et Liège. Parmi ces grandes villes, c’est à Gand que l’on retrouve le taux le plus élevé. Il y atteint 72,5 %. Suivent Anvers (66,6 %), Liège (53,8 %) et Charleroi (53,1 %).

À titre de comparaison, le taux d’emploi en Belgique est de 70,4 %, de 75,2 % en Flandre, de 65,7 % en Wallonie et de 58,7 % à Bruxelles.

Les taux d’emploi des grandes villes sont donc tous inférieurs à celui de leur région.

«La première conséquence, pour les deux grandes villes wallonnes, c’est qu’elles disposeront proportionnellement de moins de recettes que d’autres villes où il y a davantage d’habitants qui ont un emploi», analyse Philippe Defeyt. «Il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur ce taux d’emploi, comme le dynamisme économique ou encore l’aménagement du territoire. Enfin, on peut formuler l’hypothèse qu’à Gand, de nombreux jeunes qui y ont étudié ont choisi à la fin de leur cursus de s’y installer parce qu’ils s’y sentaient bien.»