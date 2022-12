Le lundi 10 janvier 2022, le Frasnois Jean-Luc Crucke annonçait renoncer à son poste de ministre du Budget au sein du gouvernement wallon et envisageait même son retrait de la vie politique. Or, il n’a en réalité pas quitté cette dernière. Pourquoi et de quoi son avenir sera fait ? Ses réponses en quelques phrases...

2. Samba Diawara, l'ancien T2 de Felice Mazzù à Anderlecht : "Vandenhaute souhaitait que je reste"

Nous avons visité le nouveau quotidien à Reims de l’ancien T2 de Mazzù et d’Edward Still : " Et dire qu’il y a un an, je ne voulais pas quitter Charleroi. "

3. Parc aquatique Plopsaqua à Boussu : “Je ne lâche rien, je veux faire aboutir ce projet !”

Les démarches n’avancent pas comme le bourgmestre le souhaiterait mais ce dernier reste déterminé.

4. Une première piscine en plein air permanente à Bruxelles: feu vert définitif pour le bassin à ciel ouvert sur le site des abattoirs d’Anderlecht

Le gouvernement bruxellois vient de valider le projet de piscine à ciel ouvert sur le toit du bâtiment Manufakture aux Abattoirs.

5. Le « Jambon mosan »: un prince sur la table du Nouvel An, séché et affiné à l’ITCA à Suarlée (photos/vidéo)

Produit d’exception et donc tout indiqué pour les fêtes, le jambon mosan est salé, séché, affiné et chouchouté pendant plus de huit mois par les profs et les élèves de l’ITCA, l’école de boucherie de Suarlée. Une pure merveille et une bonne idée pour le réveillon.

Lire | Artisan boucher à Floreffe, Fabrice Soudan fait l’éloge du jambon mosan. Des paroles qui se dégustent.

6. Le beffroi de Tournai rouvrira-t-il en 2023 ? (vidéo)

Fermé suite (notamment) à des problèmes de stabilité et d’étanchéité découverts lors d’une inspection de l’édifice au printemps 2021, le Beffroi aurait dû rouvrir au plus tard début janvier 2022. C’était sans compter sur l’absence de réponse (à l’appel d’offres lancé par la Ville) des entreprises susceptibles d’effectuer les travaux. Un an après notre article consacré à cette problématique, le Beffroi est toujours fermé aux visiteurs. Pourquoi ?

7. Siebe Van der Heyden l'assure : "Le projet de Marc Coucke m'intéressait"

L’Unioniste a joué deux saisons à la Côte mais sans jamais réussir à s’y imposer.

8. Noël au cœur des églises illuminées à Huy

Les trois églises du centre-ville de Huy se sont réunies pour proposer, ce dimanche de Noël, un parcours illuminé.

9. Tout savoir sur le caviar : visite d’un élevage d’esturgeons en Pologne

Et si c’était en Pologne que l’on trouvait désormais le meilleur caviar ? Visite d’un élevage d’esturgeons à Olsztyn, en Mazurie.

10. Un petit train touristique stocké à Charleroi depuis 20 ans

À Charleroi, un petit train touristique est stocké "temporairement" au service travaux… depuis plus de 20 ans !