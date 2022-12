Solidarité et fraternité dans l’homélie de Noël du cardinal Jozef De Kesel

”Le risque est grand de nous mettre sur la défensive et de chercher des coupables. Le risque aussi que nous nous enfermions sur nous-mêmes et que nous ne voyions plus ceux qui sont vraiment dans le besoin. Les points de vue extrêmes et les théories complotistes deviennent alors attirants et remplacent les analyses sérieuses qui s’appuient sur les faits. C’est pour cela que la solidarité est tellement importante”, a-t-il souligné.

”Noël est la fête de la solidarité. Si Dieu a voulu être avec nous et comme nous, s’il nous a révélé son humanité, c’est bien pour que nous aussi, à notre tour, nous témoignions de cette même humanité les uns pour les autres. Nous devons nous opposer à toute autosuffisance et à toute indifférence. Ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue, ce n’est pas ce que nous acquérons pour nous-mêmes, mais bien ce que nous pouvons donner aux autres. Ce n’est qu’ainsi que nous rendons gloire à Dieu et que viendra la paix sur la terre”, a conclu Mgr De Kesel.

L’archevêque célébrera également la messe du jour de Noël en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines.

Le pape François condamne les guerres

Le pape François, très ému par les guerres et les conflits dans le monde, a célébré samedi la messe de la nuit de Noël en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans son homélie, le souverain pontife a dénoncé les affrontements sanglants et a appelé à la charité.

Après deux années affectées par les mesures de lutte contre le coronavirus, la basilique Saint-Pierre était de nouveau comble pour la veillée de Noël. Selon les chiffres du Saint-Siège, quelque 7.000 fidèles étaient présents au sein de la basilique, tandis qu’environ 3.000 autres ont assisté à la messe à l’extérieur de l’édifice, sur la place Saint-Pierre.

Le pape a condamné dans son homélie les guerres et les personnes “avides de pouvoir et avides d’argent”. “En combien de lieux, aujourd’hui encore, la dignité et la liberté sont-elles bafouées ?”, s’est-il indigné, sans nommer spécifiquement la guerre en Ukraine. Le chef de l’Église a également eu une pensée pour les “enfants dévorés par les guerres, la pauvreté et l’injustice”.

Le pape plaide inlassablement pour la paix depuis le début, en février, de l’invasion russe, un sujet qu’il évoque régulièrement dans ses prises de parole. La semaine dernière, à l’issue d’une audience générale hebdomadaire au Vatican, il avait appelé à “baisser le niveau des dépenses” de Noël afin d’économiser et d’envoyer des dons aux Ukrainiens “qui souffrent tant”.

Selon le souverain pontife, les pauvres et les plus démunis sont les principales victimes de la cupidité. Le pape François, 86 ans, est resté assis la plupart du temps en raison de ses problèmes au genou.