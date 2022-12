Le tabernacle de l’église a inspiré notre homme qui y a volé une lampe pour l’installer chez lui et recréer un espace de prière... Et "il a en quelque sorte obtenu le pardon de la fabrique d’église". Mais l'homme s’intéressait aussi aux vélos.

« Un jugement attendu par beaucoup d’agriculteurs de la province de Luxembourg »

"Votre jugement est certainement attendu par beaucoup d’agriculteurs de la province qui subissent la loi de personnes qui viennent de l’intérieur du pays pour profiter de notre verte province sans accepter quelques contraintes ", appuie l’avocat Alexandre Mignon. Il défend un agriculteur de la commune de Vielsalm. L'histoire ? Un vacancier flamand excédé par le bruit que fait cet agriculteur de Vielsalm un dimanche. Les choses s’enveniment, et le cultivateur frappe le perturbateur.

Il avait brûlé le drapeau belge pendant le Te Deum

Trois feuilles A4, l’une noire, la seconde jaune et la dernière rouge: c’est à trois bouts de papier symbolisant le drapeau belge qu'un Rebecquois de 45 ans avait mis le feu en 2021, alors que le Te Deum chanté à l’occasion de la fête du roi venait de débuter. Le prévenu avait également brûlé les portraits du roi Philippe (qualifié de "Philou") et de sa fille aînée la princesse Elisabeth (appelée "notre Follasse adorée").

Avant de juger, le tribunal entend savoir si l’intéressé disposait ou non de toutes ses facultés mentales au moment des faits.

Il avait frappé un cycliste dans un rond-point

À la suite d’un dépassement un peu trop dangereux et d'une altercation verbale en plein milieu d'un rond-point à Huy, un jeune automobiliste originaire d’Anderlecht était sorti de sa voiture pour frapper dans le dos un cycliste. "Il a toqué à la fenêtre, m’a insulté et passé sa main dans l’habitacle", raconte l’intéressé, qui estime s’être senti attaqué et en danger: "Je suis sorti de la voiture et je l’ai attaqué de dos alors qu’il rangeait son vélo."

La défense a sollicité une suspension du prononcé, chose à laquelle le ministère public ne s’est pas opposé.

La citation

Le cyclisme, c’est ma vie. J’ai 43 ans, je suis dedans depuis l’âge de 12 ans. J’ai une école de cyclisme et j’apprends à mes jeunes le respect. Je n’ai jamais voulu le faire tomber.

On vous raconte la suite

L’ex-compagnon de la sœur de JCVD acquitté à Tournai

D'abord accusé de tentative d'assassinat, avant de voir les faits requalifiés en coups et blessures, l’ex-compagnon de Véronique Van Varenberg, la sœur du célèbre acteur Jean-Claude Van Damme, a finalement été acquitté. Si les faits se sont produits à Knokke, le dossier a été traité par le tribunal correctionnel de Tournai pour une question linguistique... le prévenu étant français.

Arrestation immédiate pour l'escroc aux tableaux

Fini le train de vie de folie, avec grosses voitures et vacances de luxe à Las Vegas ou en Californie. David devra s’habituer au confort rudimentaire de sa cellule de prison. Un peu avant 17 h, ce lundi après-midi, l’escroc a été emmené par deux policiers, menottes aux poignets. Son arrestation immédiate a été ordonnée. L’homme, courtier en assurances, était poursuivi pour une vaste escroquerie et une association de malfaiteurs mises en place avec Julien, son associé. Durant plusieurs mois, les deux hommes ont su gagner la confiance de nombreuses victimes par une méthode bien rodée.

Il escroque 17 agriculteurs : de la prison

Il a escroqué au moins 17 agriculteurs de la région de Bastogne et Léglise, entre octobre 2020 et décembre 2021. Philippe Dekleyn leur a fait croire que sa fille était atteinte de mucoviscidose et qu’il avait dû mal à payer pour ses soins hospitaliers, factures à l’appui. Il a brandi devant les fermiers une attestation de l’association Muco. Il n’est pas novice en la matière. Il a déjà été condamné pour escroquerie à un an de prison, avec sursis probatoire de 5 ans, en juin 2017. Il est donc en état de récidive légale.

Ce lundi, le Tribunal correctionnel de Neufchâteau l’a condamné.