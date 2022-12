Record battu pour Viva for Life: l’opération de solidarité de la RTBF a récolté plus de 8 millions d'euros

Après 144 heures, soit six jours et six nuits, passées dans le cube de verre sur la Place des 3 Fers à Bertrix, Sara de Paduwa, Ophélie Fontana et Marco Leulier, les trois animateurs de Viva for Life, ont pu découvrir le montant récolté lors de cette 10e opération de solidarité contre la pauvreté infantile.