la Wallonie a accordé plus de 1.200 licences d’exportation vers 66 pays différents en 2021, l’Arabie saoudite pas sur la liste

Selon le journal, l’Arabie saoudite reste le plus important acheteur d’armes (11% du marché mondial), et les Etats-Unis les plus gros exportateurs (37% du marché) dans un marché mondial en bonne santé.

Le rapport de la sous-commission de contrôle des licences d’armes directement placée sous la houlette du ministre-président wallon, Elio Di Rupo indique que la Wallonie a accordé 1.201 licences d’exportation vers 66 pays différents (363 vers des gouvernements étrangers, 838 vers des clients "privés") pour un montant total de 658 millions d’euros. On s’éloigne des 1.332 licences de 2020 (-9,8%) et 1.299 de 2019 qui comptaient pour 2,6 milliards d’euros (-74,7%).

L’absence de l’Arabie saoudite, impliquée dans le conflit interne au Yémen, justifie une grande partie de ces différences. La fin d’un énorme marché de fourniture de tourelles de char au canadien Bombardier, mais à destination finale de l’Arabie saoudite, également. Le rapport précise par ailleurs que six licences d’exportation ont été refusées vers quatre destinations finales: l’Egypte, les Emirats arabes unis, Israël et la Turquie.

C’est l’Union européenne élargie (avec l’Islande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse) qui (re)devient le plus gros acheteur des armes wallonnes (718 licences, 314 millions d’euros) devant l’Amérique du Nord (291 licences, 171 millions d’euros).