Des congés sereins

1. Ne rien oublier

Ce serait fâcheux de se faire déranger pendant les vacances car on a oublié l’une ou l’autre tâche importante et qu’on n’a pas pris soin de déléguer son travail à un collègue. Aussi, pensez à réaliser une to do list qui reprendra toutes les choses importantes à clôturer avant vos congés, idéalement au moins deux semaines à l’avance. Au fur et à mesure, vous n’aurez qu’à cocher les tâches réalisées. Cela vous permettra d’être détendu au moment de partir, avec le sentiment du travail accompli. Et assurez-vous que l’un de vos collègues pourra assurer, si nécessaire, l’intérim en votre absence. Il vous faut une personne de confiance qui connaît votre travail au quotidien et qui peut gérer les éventuels aléas.

2. Signaler son absence

Bien sûr, lorsque vous prenez vos congés, prévenez toutes les personnes qui pourraient éventuellement être affectées par votre absence, ceci afin d’éviter un dérangement inutile. Pour cela, préparez un mail d’absence que vos correspondants recevront à l’envoi de leur message. Dans ce mail, indiquez la période durant laquelle vous ne serez pas joignable ainsi que les coordonnées d’une personne de contact en cas d’urgence. Si vous tenez à rester tranquille en toutes circonstances, n’y incluez pas votre numéro de téléphone.

3. Un grand tri

Personne n’y échappe: quand on revient de son congé, on passe tous un temps considérable à trier ses courriels. Pour éviter que cette obligation ne dure plus longtemps que nécessaire, pensez à nettoyer votre boîte mail avant de partir en congé, ça empêchera une surcharge inutile de travail à votre retour. Ce tri ne doit pas s’arrêter aux seuls mails: n’hésitez pas à prendre le temps de ranger et nettoyer votre poste de travail et à mettre de l’ordre dans votre ordinateur en réorganisant vos dossiers, en supprimant ce qui doit l’être. L’idée, vous l’aurez compris, c’est de reprendre le travail en douceur pour ne pas perdre les bénéfices de vos congés et préserver ainsi le plus longtemps possible votre bulle de sérénité.