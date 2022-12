De nouveaux contrats de gestion pour la SNCB et Infrabel : le ministre Georges Gilkinet détaille les changements qui attendent les voyageurs

Gros changement ce vendredi. La SNCB et Infrabel bénéficient désormais respectivement d’un contrat de service public et d’un contrat de performance. Ils ont été approuvés ce vendredi en conseil des ministres. Le gouvernement a également approuvé les Plans d’entreprise et les Plans pluriannuels d’investissements des deux entreprises pour la période 2023-2032.

De nouveaux contrats après dix ans d’attente

"Ça fait dix ans qu’on attend ces nouveaux contrats entre l’État fédéral, la SNCB qui transporte les voyageurs et Infrabel qui gère le réseau", explique le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Écolo). "C’est le résultat important d’un travail de deux ans qui fixe les objectifs et les moyens à dix ans pour nos deux entreprises ferroviaires."

Comme la Belgique doit satisfaire aux exigences du quatrième paquet ferroviaire européen, il n’était plus possible de prolonger les vieux contrats de gestion, qui ne permettaient pas de respecter certaines dispositions imposées par l’Europe.

"C’était en fait les derniers moments où l’on pouvait accorder le monopole du transport des personnes à la SNCB et éviter la libéralisation du rail en Belgique", décrypte Georges Gilkinet. "L’Europe pousse à libéraliser le rail en y organisant une concurrence entre des compagnies. Mais cela ne nous semblait pas une bonne idée dans un réseau aussi compact que celui qu’on a en Belgique."

Ces nouveaux contrats traduisent aussi les ambitions du gouvernement De Croo, formulées dès l’accord de gouvernement, à savoir l’octroi pour dix ans d’une mission de service public à la SNCB pour l’ensemble du réseau ferroviaire, mais aussi une amélioration de la ponctualité, de l’offre de services ou encore du confort et de l’accessibilité. Des éléments que l’on retrouve dans ces nouveaux contrats.

Un catalogue de bonnes intentions ?

"D’ici 2032, on va renouveler la moitié du matériel roulant", détaille Georges Gilkinet. "On va rendre les gares plus accessibles, on va augmenter de 10% le nombre de train, on va passer de minimum 14 à 16 heures d’amplitude sur les lignes de train. Cela signifie qu’il y aura des trains plus tôt le matin et plus tard le soir."

Georges Gilkinet s’en défend: il ne s’agit pas ici d’un catalogue de bonnes intentions. Ces contrats prévoient une trajectoire budgétaire sur dix ans.

"Les objectifs sont tout à fait atteignables d’un point de vue financier, puisqu’on a prévu lors du dernier conclave budgétaire un refinancement de deux milliards d’euros sur 10 ans de nos deux entreprises ferroviaires", ajoute Georges Gilkinet. "Et ce contrat, c’est une manière d’obliger les prochains gouvernements à continuer d’investir dans le rail, parce qu’il représente l’avenir de la mobilité. Une décision qui intervient après des années de disette et d’économies qui conduisent aujourd’hui à une situation qui n’est pas toujours totalement satisfaisante en termes de confort, de ponctualité ou de fiabilité du service. Mais on va améliorer ça progressivement et le plus rapidement possible."

Des nouveaux tarifs qui divisent

Le nouveau contrat de gestion va permettre aussi à la SNCB de revoir ses grilles tarifaires. Mais au grand dam de la Ligue des familles, le tarif "familles nombreuses" sera bien supprimé.

"On va faire beaucoup mieux, avec une simplification de la tarification et des tarifs vraiment plus intéressants pour tous les jeunes de moins de 26 ans", avance le ministre Gilkinet. "Ils y auront tous accès, de même que les personnes âgées ou encore les bénéficiaires de l’intervention majorée. Et l’on va encore augmenter ces réductions durant les heures creuses et pour les groupes de quatre personnes. Cela rendra le train encore plus accessible financièrement et donc plus attractif."

Quelques chiffres pour résumer ces nouveaux contrats de gestion

Les améliorations qui devraient être apportées au rail belge par ces nouveaux contrats de gestion sont nombreuses

+10 % de trains d’ici 2032.

À l’échéance des nouveaux contrats de gestion de la SNCB et d’Infrabel, le réseau belge devrait comptabiliser de 83,4 millions de kilomètres roulés par an à 91,6 millions.

Selon le cabinet du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, cela se traduira par davantage de trains pendant la semaine ainsi que le week-end.

L’amplitude des horaires sera fortement augmentée, avec des trains plus tôt et plus tard, notamment à proximité des grandes villes.

Et l’on devrait dénombrer à la fin du contrat 4220 trains par jour sur les lignes belges, contre 3700 aujourd’hui.

4.2 milliards investis dans du nouveau matériel roulant.

L’investissement dans le nouveau matériel sur les dix prochaines années devrait atteindre 4,2 milliards d’euros. 50 % de la flotte devrait ainsi être renouvelée. À terme, 94 % des trains seront aussi climatisés.

5.9 milliards investis dans la modernisation de l’infrastructure.

D’abord, l’ensemble des tronçons où la vitesse est actuellement ralentie seront supprimés d’ici 2030. Au niveau de la sécurité, le réseau belge sera le premier d’Europe à être 100 % équipé avec le système européen de contrôle des trains.

176 gares équipées pour les personnes à mobilité réduites.

En 2032, 176 gares belges, accueillant à elles seules 76 % des voyageurs, offriront une accessibilité en toute autonomie à toutes les personnes à mobilité réduite. Concrètement, cela se traduira notamment par le rehaussement des voies. Actuellement, on ne dénombre que 88 gares de ce type sur les 550 que compte le réseau belge. Par ailleurs, il y aura en 2032 164000 places de parking pour les vélos, contre 112700 actuellement.

10 indicateurs de performance (KPI) contre un seul aujourd’hui.

Dans ces nouveaux contrats, de nombreux indicateurs de performance ont été définis, comme la ponctualité, le respect de l’offre, l’accessibilité,… Ils seront évalués annuellement, avec une clause de rendez-vous à mi-contrat. Des KPI qui sont assortis d’un bonus/malus financier.