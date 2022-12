Comment les fournisseurs d'énergie s'engagent à soutenir les indépendants et les entreprises

Le ministre des Indépendants et PME David Clarinval annonce ce vendredi avoir trouvé un accord avec la Febeg (fédération belge des entreprises électriques et gazières) et les fournisseurs d'énergie pour mieux protéger les entreprises dans le contexte de la crise énergétique.