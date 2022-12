Un jeune homme arrêté à Roulers après un e-mail menaçant "de tirer sur toutes les écoles, les hôpitaux et la police"

« Aujourd’hui à 12 heures, je prévois de commettre la plus grosse fusillade avec mon Browning Model 1922. J’ai l’intention de tirer sur toutes les écoles, les hôpitaux et la police. Tout le monde est une cible. Je tuerai n’importe qui en vue. Notez mes mots, vous êtes tous ma cible. Des bombes artisanales sont également placées devant chaque école, hôpital et poste de police. Mon père m’aidera aussi à tuer autant de personnes que possible », peut-on lire dans l'e-mail, signé de son nom. L'adresse du jeune homme est est également mentionnée.

La cible de hackers?

La police s’est immédiatement rendue au domicile du jeune homme. « Il a été arrêté, tout comme son père. Tous deux seront interrogés », a expliqué Tom Janssens, porte-parole du parquet de Flandre occidentale, interrogé par Het Laatste Nieuws.

Le courriel pourrait ne pas avoir été écrit par le jeune homme mais par un collectif de hackers. « Nous déduisons cela, entre autres, de la langue utilisée dans le message », et sans doute aussi du fait qu'il est peu judicieux d'envoyer un e-mail avec son propre nom.

« Nous pensons qu’il s’agit d'un collectif de hackers actif à l’échelle internationale et qui s’est déjà attaqué à des stars mondiales », ajoute-t-il . « L’examen de son matériel informatique que nous avons saisi révélera certainement beaucoup de choses », conclut le porte-parole.