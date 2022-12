Taux de scepticisme élevé envers les véhicules électriques, surtout au sud du pays

Le "taux de scepticisme" envers les véhicules électriques reste toutefois élevé, particulièrement dans le sud du pays. Ainsi, plus d'un tiers des sondés (35 %) déclarent ne pas envisager de se séparer de leur véhicule thermique au profit d'un véhicule moins polluant. Un chiffre qui est en hausse par rapport à l'année dernière (29 %). En Wallonie et à Bruxelles, 60 % des répondants ne songent pas à la transition avant 2029, alors qu'un Flamand sur deux annonce vouloir passer à l'électrique avant cette date. Selon la banque, il existe différentes explications à cette "résistance" : les prix des voitures électriques sont encore élevés, les crises économique et énergétique pèsent sur le pouvoir d'achat de la population, sans compter les inquiétudes concernant les problèmes d'approvisionnement électrique.