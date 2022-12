Le taux d’intérêt belge à long terme à nouveau à 3 %

Des taux d’intérêt à long terme plus élevés rendent les emprunts plus coûteux, notamment les prêts immobiliers, et sont également une mauvaise nouvelle pour le Trésor public s’il doit à l’avenir lever des fonds sur les marchés financiers.

Le taux d’intérêt à 10 ans de la Belgique a également dépassé une fois les 3 % en octobre. La hausse des taux d’intérêt est très rapide. Ce n’est qu’en mars de cette année que la barre des 1 % a été dépassée pour le taux belge à 10 ans. Fin 2020, ce même taux d’intérêt a même été négatif pendant un certain temps, avec un plancher historique de -0,440 % en novembre de la même année.