La Wallonie reporte à 2025 l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus anciens

Il existe en outre des dérogations prévues à cette interdiction pour les véhicules de secours, de police, de transport de personnes handicapées et pour les véhicules parcourant moins de 3.000 km par an.

"L'impact des véhicules les plus polluants sur la qualité de l'air et la santé des Wallons reste au cœur de nos préoccupations et n'est certainement pas remis en cause. Cependant, le contexte actuel de crise nous invite à revoir notre calendrier et à décaler l'entrée en vigueur des premières interdictions de circulation à 2025, plutôt que 2023. Nous ne pouvons imposer aux citoyens des frais supplémentaires conséquents dans le contexte actuel", a justifié la ministre Tellier.

"Ce report à 2025 nous permettra d'envisager des mesures compensatoires adaptées aux réalités des propriétaires de véhicules concernés. En parallèle, des contacts vont être initiés avec les grandes villes wallonnes afin de les encourager et les soutenir dans la mise en œuvre de mesures ciblées en faveur de la qualité de l'air pour l'ensemble des citoyens", a-t-elle ajouté.