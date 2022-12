La principale adaptation est que la plupart des trains P ne circuleront pas. Quant à l'offre de trains S, elle sera réduite entre Malines et Hal (S5), Saint-Nicolas et Anvers-Central (S34) ainsi qu'entre Charleroi-Central et Jambes (S61).

Le nombre de trains circulant entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg sera réduit le samedi 24 et le lundi 26 décembre.

Le 31 décembre à partir de 20h00, lors du réveillon de Nouvel An, c'est l'offre de trains entre la Belgique et les Pays-Bas qui sera réduite. Les trains S32 Puurs - Anvers-Central - Roosendaal (NL) ne circuleront pas entre Essen et Roosendaal (Pays-Bas) et les trains S43 Liège-Guillemins - Maastricht (NL) ne circuleront pas entre Visé et Maastricht (Pays-Bas).

Lors des jours fériés du 25 décembre et le 1er janvier, les trains rouleront comme un dimanche.

Les voyageurs peuvent consulter le planificateur de voyages pour vérifier ce qui change pour leur train, via le site internet ou l'application SNCB.