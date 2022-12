Crise: plus d’un Wallon sur quatre pessimiste sur sa situation financière

Là où le niveau de satisfaction moyen des ménages belges s’élevait à 7/10 au troisième trimestre 2021, cette note a baissé en 2022 à 6,6/10.

« Le pourcentage d’individus qui ont attribué une valeur (très) basse (0 à 5) a considérablement augmenté, passant de 14,7% au troisième trimestre 2021 à 20,9% au troisième trimestre 2022, souligne même l’office belge de la statistique sur son site internet. A l’opposé, les Belges sont de moins en moins nombreux à juger leur situation financière satisfaisante (note de 8 à 10). Leur pourcentage est passé de 39,4% à 33,8%. »

Autre constat : la diminution de la satisfaction financière est clairement plus marquée dans les populations les plus vulnérables. De l’enquête de Statbel, il ressort ainsi que les 40% de la population avec les revenus les plus faibles sont ceux dont l’insatisfaction a le plus augmenté au cours de l’année écoulée.

« Les jeunes, les chômeurs, les personnes en incapacité de travail de longue durée, les ménages comptant au moins quatre membres et les familles avec enfants ont également ressenti une détérioration plus nette de leur satisfaction financière », précise encore l’office belge de la statistique.

À l’inverse, une couche sociale n’évoque pas une détérioration de sa satisfaction financière. Estimant cette dernière à 7,4/10, comme en 2021, les 20% les plus riches de la population belge confirme ainsi ne pas trop ressentir les effets de la crise économique.

Un enfant sur sept vit en Belgique dans un ménage à risque de pauvreté monétaire

Enfin, si l’avis des Belges sur leur satisfaction générale actuelle dans la vie (7,3/10) reste stable dans sa globalité par rapport à 2021, une tendance à la baisse (6,9/10 en 2022 contre au moins 7,2/10 un an plus tôt) s’observe chez les plus pauvres.

Signe, une fois de plus, que la crise financière actuelle a un impact beaucoup plus important parmi les populations les plus vulnérables.

Un constat encore plus marqué en Wallonie

Plus localement, c’est en Wallonie que les Belges se disent le plus insatisfaits de leur pouvoir d’achat.

Avec une note moyenne de 6,2/10 pour la période entre juillet septembre 2022, la satisfaction financière wallonne est la plus mauvaise devant celle des Bruxellois (6,5/10) et des Flamands (6,9/10).

En déclin constant depuis plusieurs mois, cette évaluation wallonne s’élevait encore à 6,7/10 au troisième trimestre de l’année passée.

Et preuve que le moral « financier » n’est pas du tout au beau fixe dans le sud du pays, plus d’un sondé sur quatre (28,2%) n’a pas donné de note supérieure à 5 pour évoquer sa situation pécuniaire actuelle. Depuis le troisième trimestre 2021, jamais ce chiffre n’avait été aussi important en Wallonie.