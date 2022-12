Procès des attentats de Bruxelles: "Ce n'est pas le son d'un avion ?", s'est demandé le responsable de la police à Zaventem

Mais, dès la 2e explosion, environ 20 secondes après la première, il a compris qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Il est alors immédiatement sorti de son bureau, situé plus ou moins en face du hall des départs et a vu des gens courir dans tous les sens, paniqués, disant "bombes" ou "explosions".

Après avoir été chercher son gilet pare-balles, il se dirige vers le hall. Il assiste alors au phénomène des "touristes catastrophes", selon son récit devant la cour d'assises, c'est-à-dire de gens sortis du hall des départs et qui regardent ce qui s'y passe et prennent des photos. Face au risque qu'il y ait un autre auteur, il fait évacuer les personnes devant le bâtiment vers le poste de police et se dirige en courant vers le hall des départs.

Le commissaire de police confie avoir été sous le choc de ce qu'il y a vu, se rappelant des odeurs présentes, de la fumée et du feu. De nombreuses victimes appelaient à l'aide et sa première idée est d'en aider le plus possible. Il éteindra notamment la jupe en feu d'une victime.

Lorsque les pompiers arrivent dans le hall, "c'est le chaos total". L'atmosphère est alors très étrange, avec un silence complet, à part le bruit des victimes demandant de l'aide.

À ce moment du témoignage, une vidéo de l'intérieur du hall, une dizaine de minutes après les explosions, est diffusée dans la salle d'audience. On peut y voir le chaos régnant dans le terminal et entendre les cris des victimes.

Le responsable de la police et ses collègues continueront à venir en aide aux victimes. Le commissaire raconte s'être notamment rendu dans une des toilettes du hall, où il est tombé sur un enfant américain de 10-11 ans en état de choc et dont il essayera de trouver les parents.

L'évacuation des victimes est une "étape très difficile" étant donné leur nombre et l'effondrement du plafond. Les policiers s'affairent autant que possible à en évacuer vers l'extérieur du terminal, avec les services de secours arrivés sur place. Ils doivent également empêcher d'autres passagers d'entrer dans le hall des départs pour y ramasser leurs bagages.

Le commissaire, informé que deux de ses collègues ont été blessés, dont un grièvement, demande alors de faire intervenir en urgence le service de déminage de l'armée, le SEDEE.

À 09h00, toutes les victimes qui ont donné signe de vie se trouvent à l'extérieur du hall, décrit-il. Ordre est donné à tout le monde de rester à 50 mètres du terminal.

Ensuite, quinze minutes plus tard, le SEDEE arrive sur place et effectue un premier contrôle du terminal. Selon son analyse, il y a deux "taches" d'explosion et aucune personne vivante ne se trouve encore dans le terminal.

Peu après 12h00, le commissaire est appelé par un collègue qui visionnait les images de vidéosurveillance à l'envers. Celui-ci l'informe qu'il y a en réalité trois assaillants et qu'il pourrait donc y avoir encore une bombe dans le bâtiment. Les forces de l'ordre décident de suspendre les actions en cours dans le terminal et de l'évacuer immédiatement, ainsi que l'hôtel Sheraton situé en face.

La 3e bombe est finalement localisée là où le 3e auteur, "l'homme au chapeau "(c'est-à-dire Mohamed Abrini), a été vu pour la dernière fois avec la bombe en question. Le SEDEE procédera à l'explosion contrôlée de celle-ci à 13h57.

En fin de soirée, vers 22h00, après avoir réglé de nombreuses dispositions pratiques, le commissaire rentre finalement chez lui. Il racontera à la cour d'assise que ce trajet en voiture de 45 min a été le "plus long de ma vie", avec de nombreux "flashbacks" qui lui sont revenus en tête.

Arrivé chez lui, le policier est accueilli par sa femme et ses deux filles. L'une d'elles, âgée de 14 ans, lui expliquera vouloir dormir dans le couloir devant la porte de la chambre de son père, afin de l'obliger à lui passer dessus le lendemain s'il voulait retourner à l'aéroport, ce que la jeune fille ne souhaitait pas.