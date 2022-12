L'indexation des salaires à la belge ne rassure pas le FMI

"Nous sommes inquiets de la position concurrentielle des entreprises belges", a commenté M. Horton. "Nous observons un fossé important avec les Pays-Bas, l'Allemagne ou la France." Il y a ainsi déjà des entreprises qui opteraient pour des engagements supplémentaires en dehors de la Belgique.

Horton et son équipe plaident pour exclure de l'indice santé, qui sert de base à l'indexation automatique des salaires, les prix de l'énergie particulièrement volatils, tout comme c'est le cas pour l'essence et le diesel. "L'idée serait d'exclure aussi d'autres sources d'énergie dont les prix peuvent tantôt fortement augmenter, tantôt fortement baisser, comme le gaz naturel, l'électricité et le pétrole", expliquent-ils.

Une telle réforme doit bien sûr s'accompagner "d'efforts supplémentaires de soutien social". "Ce n'est pas simple", reconnaît M. Horton.