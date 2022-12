Le budget wallon 2023 adopté par le parlement régional

Des économies structurelles à hauteur de 250 millions d'euros ont également été actées alors que l'engagement initial ne portait que sur un montant de 150 millions d'euros par an. Enfin, la trajectoire du budget (-111 millions en 2023) fait mieux que ce qui était initialement prévu (-224 millions d'euros), hors dépenses liées entre autres au covid, aux inondations, à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique.

"Les crises ont contribué à une fragilité accrue de nos finances publiques. Le gouvernement a choisi de dépenser pour défendre les ménages dans le cadre de la crise covid, des inondations, de la hausse des prix liée à l'inflation et à la crise de l'énergie et dans le cadre d'un plan de relance ambitieux. Tout cela a amené à une augmentation importante des déficits ces dernières années et à une augmentation substantielle de la dette. Tout le monde le sait", a rappelé le ministre Dolimont.

"Mais nous ne sommes pas restés inactifs, avec notamment la mise en place d'une commission externe de la dette qui a livré des recommandations. Le gouvernement les a faites siennes, ce qui s'est traduit par un effort structurel de 400 millions d'euros sur les exercices 2022 et 2023", a-t-il poursuivi.

"Nous maintiendrons ce cap afin de garantir l'équilibre entre soutenabilité des finances publiques et soutenabilité des politiques publiques. C'est une nécessité pour préserver la capacité d'action de la Wallonie et être solidaire des générations futures", a conclu Adrien Dolimont.