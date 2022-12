Gaia accuse Colruyt de vendre du foie gras de canes martyrisées en France: « Nous prendrons les mesures qui s’imposent » (vidéo)

La marque Maitres Occitans pose problème

La salle de gavage située dans le département du Lot, au sud-ouest de la France, produit pour le groupement La Quercynoise. Un groupe qui commercialise du foie gras chez nos voisins français sous différentes marques et vendu dans la grande distribution. Jusque-là, rien d’anormal.

(Les images peuvent choquer)

Ce que reproche Gaia à Colruyt ? La présence de la marque "Maitres Occitans" dans ses rayons. Ladite marque fait en effet partie du groupement La Quercynoise. "GAIA demande à Colruyt de retirer de ses rayons les produits Maistres Occitans, voire mieux: arrêter de vendre du foie gras issu du gavage. Des alternatives plus respectueuses des animaux existent: le foie fin (sans gavage) ou le Faux Gras", précise l’association française de défense des animaux.

Colruyt prend l’affaire au sérieux

Du côté de Colruyt, on prend ces images très au sérieux. "Celles-ci dépassent de loin le débat délicat sur le gavage. En tant que distributeur, le bien-être animal est placé haut dans l’agenda et de nombreuses initiatives le prouvent, comme notamment le déploiement des normes Better Chicken Commitment pour le poulet de chair. Pour tous les produits issus de l’élevage, nous nous assurons des meilleures conditions possibles pour les animaux, notamment à travers des labels, des cahiers des charges et des visites sur place", explique Nathalie Roisin, la porte-parole de Colruyt. Nous prenons contact dès à présent avec la marque – nationale – Maistres Occitans afin de faire toute la lumière sur les images diffusées et prendrons, en fonction de leurs explications, les mesures qui s’imposent pour les produits "

Nathalie Roisin rappelle également que chez Colruyt, "nous voulons laisser au client le loisir de choisir, en tenant compte de ses propres goûts et de ses convictions. En dehors du foie gras, Colruyt propose deux alternatives (foie fin et Faux gras), lesquelles bénéficient d’une visibilité identique, que ce soit en rayon ou dans les folders."