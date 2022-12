Certains médicaments Nurofen et Perdolan en rupture de stock

Du côté de Nurofen (médicaments fabriqués par la firme britannique Reckitt Benckiser), on évoque plutôt un "retard de production". Cela concerne notamment le sirop sans sucre et les capsules molles à mâcher pour enfants, qui seront à nouveau mis en vente respectivement le 23 janvier et le 20 mars. Les suppositoires pour enfants de même marque sont également indisponibles, mais ils reviendront sur le marché à partir du 30 décembre.

"On est dans une période de pénurie parce que de nombreuses personnes sont malades en ce moment," constate Ann Eeckhout, porte-parole de l'AFMPS. Les fabricants "n'avaient peut-être pas prévu une vague d'infections par le VRS (Virus respiratoire syncytial) en même temps que le retour de la grippe et du Covid", avance-t-elle. Par ailleurs, le pharma reste un secteur commercial. "Ces entreprises ne veulent pas produire trop ni trop peu", poursuit-elle. Et la production de médicaments consiste en un processus "long et complexe", ce qui implique que les producteurs ne répondent pas immédiatement à la croissance (inopinée) de la demande, peut-on lire sur pharmaStatus.be.

En avril dernier, de nombreuses pharmacies étaient déjà en rupture de stock pour plusieurs médicaments pédiatriques en raison de la multiplication soudaine de virus.

L'AFMPS se veut toutefois rassurante: des traitements alternatifs existent pour traiter les patients "correctement et efficacement" malgré ces pénuries.