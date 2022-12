Accord gouvernemental sur le nouveau contrat de gestion de la RTBF

Dans un communiqué, la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo) fait valoir "des objectifs et des indicateurs mesurables" pour mieux baliser les missions de la RTBF et garantir un meilleur suivi. Elle assure que l'investissement dans la production indépendante évolue "de manière très significative", et que la diffusion et l'exposition des artistes francophones seront "fortement renforcées."