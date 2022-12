Procès des attentats à Bruxelles: la cour entend bien faire en sorte que les accusés s'expriment au procès

Laurence Massart, qui préside la session d'assises relative aux attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, a préféré abandonner l'horaire qui avait été défini pour le déroulement des audiences au profit d'un climat propice à une parole libérée des accusés. La magistrate a décidé de commencer l'instruction d'audience mercredi avec l'audition des juges d'instruction, du chef d'enquête et des enquêteurs, plutôt qu'avec l'interrogatoire des accusés auquel plusieurs de ceux-ci ont déclaré lundi ne pas vouloir participer. Ils ont manifesté leur souhait de parler, mais pas dans les conditions de traitement auxquelles ils sont soumis actuellement.

Depuis le début du procès, les accusés détenus dénoncent les conditions dans lesquelles ils sont transférés de la prison au palais de justice. Ils estiment celles-ci inhumaines et dégradantes, affirmant être soumis à des fouilles corporelles très intimes, et à des obstructions visuelles et sonores. Six des sept accusés détenus ont ainsi introduit une action contre l'État belge à ce sujet et attendent une décision. L'affaire sera débattue vendredi devant le tribunal civil de Bruxelles, siégeant en référé, et une ordonnance devrait ensuite être rendue début janvier prochain.

Certains avocats de la partie civile ont réagi à ce changement d'horaire, regrettant que la situation des victimes soit peu prise en compte lors de ces modifications organisationnelles. "Des parties civiles ont déjà pris leurs billets d'avion, madame la présidente - certaines viennent des États-Unis - pour assister au procès en fonction de l'horaire qui nous a été communiqué", a notamment déclaré Me Nicolas Estienne. "On tient compte du transfert des détenus, mais est-ce qu'on tient compte du transfert des victimes, gravement atteintes, de leur fauteuil roulant vers leurs voitures, chaque jour pour venir au procès? Je suis consterné de voir que certains des accusés font ce que j'appelle un chantage, ce qui fait très mal aux victimes", s'est-il exprimé.

La présidente de la cour s'est montrée ferme. "Tout le monde sera entendu. Les victimes ont toute leur place dans ce procès d'assises. Tous les accusés nous disent qu'ils ont envie de s'expliquer et de parler au jury. Mon souhait est qu'ils s'expliquent effectivement et que les jurés les entendent. Vous pouvez contester ma décision, mais on ne va pas y passer la journée. C'est la présidente qui est en charge de l'horaire", a-t-elle rétorqué.

Mardi, la cour a ensuite acté de nombreuses nouvelles demandes de constitution de partie civile. Au total, 111 personnes de plus se sont portées partie civile dans ce procès hors-normes. Elles s'ajoutent aux 957 autres déjà constituées.