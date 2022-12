Infrabel installe un dispositif dissuasif dans le tunnel de la jonction Nord-Midi (vidéo)

Selon Infrabel, environ 18 intrusions ou tentatives sont enregistrées chaque année à cet endroit, emprunté par plus de 1.200 trains quotidiennement.

L’objectif du dispositif est d’éviter qu’il y ait des victimes et de préserver au maximum la ponctualité des trains. À long terme, ce dispositif devrait également être installé à quatre autres points clés du réseau ferroviaire belge. Concrètement, il s’agit de huit colonnes de quatre mètres de haut composées chacune de 12 faisceaux infrarouges, ainsi que de deux clôtures de 2,5 mètres de haut pour une distance totale de 200 mètres, connectées et munies de deux caméras à 360°. Le coût total des colonnes s’élève à 170.000 euros et il faut compter 200.000 euros pour les clôtures connectées.

Lorsqu’une intrusion est détectée sur les voies, la BCR (Brussels Control Room), une salle où des agents de la SNCB ont une vue sur toutes les caméras de la SNCB, prévient Sécurail ou la police des chemins de fer qui se rendent ensuite sur place. La police communale est rarement sollicitée.

Les intrusions sur les voies ferrées font partie des causes tierces qui perturbent la ponctualité des trains à 40%. Ces intrusions peuvent, à elles seules, causer cinq heures de retard par jour, cumulées sur le réseau. Les personnes concernées peuvent recevoir une amende allant de 300 à 500 euros. Sur les cinq dernières années, on compte environ 18 intrusions par an, uniquement sur cette jonction Nord-Midi. Infrabel déplore cinq décès causés par des intrusions sur les voies, en Belgique, en 2021.

Le système a été installé fin 2021. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire se dit satisfait. "On a de très bons résultats", affirme Gaëtan Van Overmeiren, spécialiste des opérations de sécurité pour Infrabel.

D’ici un an, le même dispositif devrait être installé à l’accès "Nord" de la jonction.