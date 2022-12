Greffier: les termes précis des trois délégations de pouvoir

Une première délégation avait été formulée en janvier 2004. Une autre en mai 2018 (celle incriminée en novembre dernier, au moment de faire le bilan des surcoûts immobiliers) et la dernière remonte à octobre 2022. Décryptage pour tenter de comprendre ce qui les différencie.

2004 : version brute

La première délégation de 2004 est formulée sous la présidence socialiste de Robert Collignon, qui occupe alors le perchoir du Parlement wallon. À l’époque, c’est Jean-Claude Damseaux qui officie en tant que greffier. "Le président du Parlement ou, lorsque la session est close, le greffier, est compétent pour agir au nom du Parlement dans les actes extra-judiciaires (NDLR: tout ce qui ne relève pas des actes judiciaires) de nature patrimoniale. " C’est le premier alinéa. On traduit: quand la session parlementaire a cours, soit en permanence sauf un laps de temps ultra court dans l’année, le président a la main sur cette matière patrimoniale.

Le second alinéa prévoit que le greffier est compétent pour agir au nom du Parlement dans tout ce qui ne relève pas de cette matière. Point.

2018 : on reformule

En mai 2018, le Bureau est présidé par André Antoine (cdH à l’époque, aujourd’hui Les Engagés). Et Frédéric Janssens a pris le relais de Jean-Claude Damseaux en 2009 à la tête du greffe.

C’est lui qui suggère de reformuler le premier alinéa, parce que les termes "actes extrajudiciaires de nature patrimoniale" ne sont pas définis. Et dans ce cas, la délégation risquerait, selon la note pour le Bureau de mai 2018, de ne concerner que des actes sans incidence financière. Peu imaginable dans la gestion quotidienne du Parlement, glisse-t-il.

La nouvelle formule gomme donc un bout de phrase: "actes extra-judiciaires de nature patrimoniale ". Il est remplacée par ceci: "actes extrajudiciaires visant à l’acquisition ou la cession d’immeubles ainsi que ceux constitutifs d’un droit réel sur les immeubles " (usufruit, emphytéose, superficie, etc.).

La matière réservée au président se retrouve donc nettement plus limitée.

Par contre, le second alinéa ne change pas: le greffier reste compétent dans les autres cas.

Tout sauf les acquisitions et les cessions

À ce stade, le greffier a donc délégation pour tout ce qui ne relève pas de l’acquisition et la cession d’immeubles: marchés publics de travaux, de services ou de fourniture.

Aucun montant maximal ne vient limiter la délégation. La note est adoptée telle quelle par les députés MR, cdH et PS qui siègent alors au Bureau. Ce qui n’exclut pas une certaine implication de leur part: le greffier fait en effet "remonter" une série de marchés publics au Bureau, y compris ceux relatifs à la construction de la Maison des parlementaires, (dont le marché initial à 17 millions attribué à Artes, en mars 2019). Difficile de passer à côté, c’est vrai. Mais juridiquement, Frédéric Janssens n’y est même pas contraint.

Pas de comptes à rendre

En 2019, la nouvelle majorité prend place. Le Bureau (PS, Écolo et MR) est présidé par Jean-Claude Marcourt (PS).

Très peu de marchés publics remontent au Bureau.

Sur base de la délégation de 2018, le marché annexe à la réalisation de la jonction piétonne est ainsi attribué par Frédéric Janssens. Idem pour des commandes complémentaires. À cet égard, il ne rend pas de comptes au Bureau. Qui lui-même ne réclame pas de bilan régulier des chantiers.

On note que deux députées du Bureau présidé par Marcourt, Jacqueline Galant pour le MR et Sophie Pécriaux pour le PS, siégeaient déjà au Bureau présidé par Antoine en 2018.

2022 : les plafonds

En octobre 2022, chacun prend enfin conscience des dépassements budgétaires des chantiers immobiliers. Le Bureau pointe alors l’instance qui l’a précédé et qui a adopté cette délégation sans limite de montants. Pas plus que celle de 2004. Mais la matière déléguée au greffier est à ce moment-là plus restreinte ( "tout sauf les actes de nature patrimoniale").

En octobre 2022, on remanie le second alinéa de la délégation de pouvoirs pour y ajouter ces fameuses limites financières: 150 000 € hors TVA pour un marché, un contrat ou un acte en lien avec des travaux, 75 000 € HTVA pour un marché de fournitures et 50 000 € HTVA pour un marché de services. Au-delà de ces plafonds, tout doit passer par la validation du Bureau.

Une nouvelle équipe se mettra en place ce mercredi. Énorme boulot en perspective.