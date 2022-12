Demander la révision du plan de secteur : deux poids, deux mesures pour les citoyens

Il y a quelques jours, la faillite des sociétés liées au projet immobilier initial a renvoyé la galerie commerciale, l’hôtel, la zone de loisirs et les logements dans les limbes dont ils n’étaient jamais sortis.

Pour éviter de repasser par là, deux conseillers sérésiens ont demandé la révision du plan de secteur, pour protéger cette zone verte de toute urbanisation à venir. Pas possible.

Urbaniser ou protéger ?

"Ils ne peuvent pas en faire eux-mêmes la demande, fait remarquer la députée wallonne Veronica Cremasco (Écolo). Les conseillers communaux, pas plus que toute autre personne physique ou morale, ne peuvent demander une révision de plan de secteur pour protéger des terrains naturels." Ils doivent se rallier à la Commune, dépendre de sa volonté d’entamer la procédure ou pas.

Par contre, c’est faisable dans le cas contraire: si l’objectif est d’urbaniser, de construire (zone d’activité économique, autoroute, etc.), une personnel physique ou morale, privée ou publique, peut prendre l’initiative et demander une révision du plan de secteur.

Envisagez-vous d’ouvrir cette possibilité, notamment aux groupes de citoyens, aux conseillers communaux ou autres groupes d’action ?

Le gouvernement wallon est justement en train de remanier le Code du développement territorial (le CoDT). C’est le ministre wallon de l’Aménagement du territoire Willy Borsus (MR) qui porte le dossier. La députée Écolo l’interroge en commission du Parlement wallon: "Envisagez-vous d’ouvrir cette possibilité, notamment aux groupes de citoyens, aux conseillers communaux ou autres groupes d’action, qui voudraient protéger des espaces comme ceux du Val Saint-Lambert ?" Ou d’autres sites, comme celui de la Chartreuse à Liège, où des riverains et des activistes ont dû camper sur place pour protester contre le lotissement d’une zone boisée.

Le ministre répond. En gros, c’est non.

Le dernier mot

Si on veut protéger une zone de l’urbanisation, l’initiative peut être portée par la Commune, dit-il. Ou par le gouvernement wallon, bien sûr. Et il "n’envisage pas d’ouvrir la possibilité à d’autres acteurs privés ou associatifs de porter ce type de révision, dit-il. La première lecture du remaniement du CoDT n’ouvre pas cette possibilité ". D’autant que l’administration gère aujourd’hui une centaine de dossiers de révisions du plan de secteur, fait remarquer Willy Borsus. Il ne faut pas trop charger la barque.

Veronica Cremasco entend bien mais ne suit pas: "Pourquoi prévoir une procédure quand on urbanise et pas quand il faut protéger des zones naturelles ? Il y a là un déséquilibre qu’il faut combler. Et il y a une opportunité avec l’actualisation du Code. " Un Code qui est réformé notamment pour mieux coller aux objectifs de réduction de l’étalement urbain et de l’artificialisation des sols, précisément.

"Par ailleurs, termine la députée Écolo, ce n’est pas parce que l’initiative est prise par le privé ou l’associatif qu’il y a d’office une révision du plan de secteur. La Commune garde son rôle à jouer." Et la Région aura toujours le dernier mot. C’est elle qui tranche.