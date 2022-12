Budget fédéral: "Ceci n'est pas un budget, c'est un renoncement", dénonce DéFI

"À un an et demi de la fin de la législature, il est déprimant de faire la liste des réformes non abouties. L'accord avec Engie sur le nucléaire ? Nulle part. La réforme fiscale ? Une première ébauche, certes ambitieuse mais encore très floue, et aucune perspective avant la fin de cette année malgré vos engagements. La réforme des pensions ? Un fiasco qui tourne aux règlements de compte entre partis. Le Plan de lutte contre la fraude fiscale et la corruption ? Une priorité devenue apparemment bien secondaire. Ce n'est pas un budget, c'est un renoncement. Une résignation. Un déni de la réalité que nous refusons de faire nôtre. Ce qui manque à ce gouvernement, c'est le sens de l'État", a conclu François De Smet.

L'intervention de DéFI clôturait les interventions des différents groupes à propos du budget. La secrétaire d'Etat au Budget, Alexia Bertrand, formulera sa réponse dans la foulée, avant des débats thématiques ministre par ministre qui devraient se poursuivre dans la nuit. Seule la nouvelle ministre de la Coopération au développement Caroline Gennez n'est pas annoncée.

Pour Les Engagés, le gouvernement fait preuve "d'une absence de clairvoyance politique"

"Le gouvernement ne répond ni aux grands défis de notre temps, ni à l'exigence de soutenabilité de nos finances publiques. Pire encore, celui-ci témoigne soit d'une absence de clairvoyance politique quant à la situation dramatique dans laquelle notre pays se trouve, soit d'un cynisme politique jamais égalé qui amène le gouvernement à ne rien réformer juste pour survivre", a dénoncé Josy Arens mardi à la Chambre, lors du débat consacré au budget 2023.

Le député intervenait au nom des Engagés (opposition). "23 milliards, 739 millions d'euros. Il s'agit du déficit de l'Entité I (à savoir la somme du déficit de l'État fédéral et de la Sécurité sociale) pour l'année 2023. Ce chiffre est-il alarmant ? Oui, clairement, il l'est !", a jugé M. Arens. "L'Etat fédéral vit à plus de 35% au-dessus de ses moyens." À ses yeux, "il ne sera pas possible de diminuer le solde de financement SEC nominal sans prendre de mesures structurelles. Or, que fait l'actuel gouvernement pour juguler ce déficit à venir ? Absolument rien? et attend patiemment les élections de 2024."

"Il y a très peu de choses pour augmenter le taux d'emploi et le jobsdeal ambitieux n'y arrivera pas". Il n'y a que quelques mesures qui auront un effet très marginal sur le taux d'emploi : la création d'une prime pour l'engagement d'un travailleur malade de longue durée, l'engagement de 20 coordinateurs retour au travail supplémentaires et l'engagement de 50 inspecteurs sociaux. Voici les seules mesures concrètes que votre gouvernement propose pour augmenter ce taux d'emploi? Cela n'est pas suffisant !", a-t-il estimé.

"Quand arrivera la réforme fiscale ?", s'est-il aussi demandé. Et "en matière de pensions, nous ne pouvons que constater votre échec à mener une véritable réforme". Enfin, "la réduction de 7,07 sur les cotisations patronales n'est que d'1,51 %". Sur ce dernier point, Josy Arens a estimé que les entreprises avaient été "roulées dans la farine".