Bureau du Parlement wallon: Sabine Laruelle et Rachel Sobry pour le MR, Laszlo Schonbrodt pour le PTB

C’était déjà clair pour Sybille de Coster-Bauchau, il restait un suspense pour Jacqueline Galant. Mais la décision est tombée ce lundi: "J’ai pris la décision de me retirer du Bureau du Parlement wallon afin que l’on revienne au cœur du débat. Le nouveau bureau aura comme challenge de poursuivre les changements initiés en matière de transparence et de contrôle des dépenses." développe Jaqueline Galant, dans un communiqué global du MR.

"Les conditions n’étant plus réunies pour un travail serein et constructif, il m’a semblé utile de me retirer du bureau. Je souhaite que l’on puisse se concentrer sur les véritables enjeux. Je souhaite aux nouvelles membres de pouvoir continuer à y travailler sans relâche, comme nous l’avons fait." ajoute Sybille de Coster-Bauchau.

À leur place viendront siéger Sabine Laruelle comme vice-présidente et Rachel Sobry comme secrétaire du Bureau. "Ces deux personnalités ont les qualités requises pour occuper ces fonctions et sauront sans aucun doute œuvrer avec détermination à la bonne gouvernance", indique la présidence du MR.

« Revoir le niveau de contrôle »

"J’accepte ce défi en sachant que je peux compter sur l’ensemble de mon groupe et en particulier mes prédécesseures Jacqueline et Sybille pour poursuivre le travail entamé. Mes 3 plus grandes priorités seront un meilleur contrôle des dépenses, une transparence totale et de trouver la solution la plus rapide possible pour la situation du greffier." affirme Sabine Laruelle.

"La priorité première est de ramener de la sérénité autour du travail du Bureau. Il est impératif de revoir le niveau de contrôle sur l’activité du parlement, notamment sur les aspects budgétaires. Je me consacrerais à cette nouvelle fonction avec toute la rigueur qu’elle demande", conclut Rachel Sobry.

Au PTB, le petit nouveau

Un peu après, on apprenait que le PTB avait pris sa décision d’intégrer pleinement le Bureau en tant que groupe de l’opposition: "Le PTB confirme sa participation et propose le verviétois Laszlo Schonbrodt pour prendre place dans la nouvelle équipe", lit-on dans un communiqué.

"Le MR a enfin décidé de se conformer à la volonté de renouvellement affirmée par plusieurs groupes politiques. Nous confirmons donc notre participation au Bureau du Parlement wallon." déclare Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement.

C’est la déconnexion totale par rapport au mode de vie des travailleurs

Le député wallon Laszlo Schonbrodt, fraîchement arrivé sur les bancs du Saint-Gilles après le départ de Samuel Nemes, va se focaliser au nom de son groupe sur les rémunérations des parlementaires.

"Le premier problème que nous voyons, c’est un problème de rémunérations dans la classe politique de notre pays. Avec 6 000 euros par mois pour un député et 11 000 euros comme ministre, c’est la déconnexion totale par rapport au mode de vie des travailleurs. Pour cela, nous proposons de diviser par deux les rémunérations des parlementaires.", rappelle Germain Mugemangango.

On attend plus que le PS

Écolo a été le premier groupe à désigner " son " député pour le nouveau Bureau, vendredi. Il s’agit d’Olivier Biérin (Liège). Les Engagés ont quant à eux donné mandat à Anne-Catherine Goffinet (Arlon) dans la foulée.

Après les annonces du MR et du PTB, il ne manque plus que le PS (deux députés, dont le président ou la présidente) pour compléter le Bureau. Les noms devraient sortir du chapeau cet après-midi.

Pour rappel, le Bureau présidé par Jean-Claude Marcourt a démissionné il y a une semaine, dans la foulée des "affaires" nées d’une gestion contestée tant en ce qui concerne les ressources humaines dans les services du greffe que des dépenses incontrôlées pour les chantiers immobiliers du Parlement wallon (Maison des parlementaires et jonction piétonne).

Le nouveau Bureau prêtera serment ce mercredi, en séance plénière du Parlement wallon.