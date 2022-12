Procès des attentats de Bruxelles: la défense de Smail Farisi s'en prend au parquet fédéral

Smail Farisi est poursuivi pour avoir loué un appartement à Etterbeek et l'avoir ensuite sous-loué à Khalid El Bakraoui, qui s'est fait exploser dans la station de métro Maelbeek. Après les attentats, Smail et son frère Ibrahim avaient nettoyé l'appartement.

La question est de savoir si Smail Farisi savait à quoi servirait l'appartement. Me Courtoy a affirmé que son client, qu'il décrit comme un "pochtron de café", un "as du bingo", un "ringard", était innocent. Il a été acquitté par le tribunal correctionnel dans le cadre du volet belge de l'enquête sur les attentats de Paris de 2015, a rappelé l'avocat.

Les juges n'avaient alors pas suivi le raisonnement de l'accusation selon lequel Smail Farisi aurait dû se rendre compte que Khalid El Bakraoui était radicalisé. Me Courtoy a pointé également le fait que le parquet fédéral n'était ensuite pas allé en appel de ce jugement.

Il a aussi relevé que la justice française n'avait pas demandé l'extradition de son client. "Trois juges belges ont déjà déclaré qu'il était innocent. Quatre ou cinq en ont fait de même à Paris", a souligné l'avocat, parlant de "débandade magistrale pour le parquet".

Selon Me Courtoy, l'accusation s'est par ailleurs trompée dans son acte sur la durée des contacts de Farisi. L'avocat espère que, lors de leur audition, les enquêteurs pourront démontrer qu'il n'y avait rien dans l'appartement qui puisse relier son client aux attentats.

Me Courtoy a dès lors dénoncé la "déloyauté" du parquet fédéral, qu'il qualifie de "girouette" quant aux chefs d'accusation retenus contre son client pour le renvoyer devant la cour d'assises. Pour lui, le ministère public "s'est trompé dans le meilleur cas ou a fait exprès dans le pire".

Il espère que le procès pourra permettre à Smail Farisi de "réhabiliter son nom".

"Ibrahim Farisi est le seul à n'être poursuivi que pour participation"

Me Xavier Carrette, le conseil d'Ibrahim Farisi, a présenté, lundi, devant la cour d'assises de Bruxelles, une brève déclaration de défense. Il a essentiellement rappelé que son client est le seul des dix accusés du procès des attentats du 22 mars à ne devoir répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste.

Le pénaliste a recommandé aux jurés de veiller à "annoter au fur et à mesure l'acte d'accusation" du parquet fédéral, même si certains jurés décidaient de faire de ce "bottin de téléphone" leur "livre de chevet" durant ce procès. "Vous vous en inspirerez, mais vous n'en ferez pas la vérité judiciaire de ce dossier", a-t-il mis en garde.

Me Carrette a également tenu à dire aux jurés qu'Ibrahim Farisi est le seul des dix accusés à n'être poursuivi que pour participation aux activités d'un groupe terroriste, tandis que les autres doivent répondre de cette prévention et des chefs d'accusation d'assassinats terroristes et de tentatives d'assassinat terroriste. "Je ne dis pas que ce n'est rien, je dis juste que son rôle à lui est cerné déjà. Ce qu'on lui reproche, c'est éventuellement un acte postérieur aux attentats."