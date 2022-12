Prix du gaz: les détails du mécanisme de plafonnement approuvé par les 27 États membres de l’Union européenne

Depuis le début de la guerre en Ukraine en mars 2022, la Belgique défendait la mise en place d’un mécanisme de ce type. "Le mécanisme de correction – MCM – du marché protégera nos ménages et nos industries contre les prix exceptionnels, mais il doit être clair qu’il reste la mesure de sécurité ultime et qu’il ne peut pas être la seule réponse aux prix élevés de l’énergie", a précisé la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), dans un communiqué. "Le rôle du mécanisme est d’intervenir lorsque les prix du gaz atteignent des niveaux de prix irrationnels. Par conséquent, j’espère que ce mécanisme ne sera jamais déclenché. Il fonctionne dans ce sens comme un airbag dans une voiture, qui n’est là pour nous protéger qu’en cas d’accident."

La commission avait proposé 275 €/MWh

Le mécanisme adopté est plus ambitieux que celui qui avait été proposé par la Commission européenne. Pour rappel, celle-ci avait initialement proposé de plafonner les contrats mensuels sur le marché de référence TTF dès lors qu’ils dépassaient 275 euros/MWh pendant deux semaines consécutives.

Des facteurs qui n’ont jamais été réunis, même au plus fort de la flambée des cours en août dernier où les cours du gaz sur le marché de gros avaient atteint 345 €/MWh. Ce lundi, le contrat pour livraison dans un mois sur le TTF s’échangeait autour de 106,60 €/MWh. Et à titre de comparaison, en janvier 2021, le MWh de gaz était vendu… 16 €.

Rappelons que des cours du gaz élevés sur les marchés de gros ont un impact majeur sur les factures d’électricité des ménages et des entreprises. Pour rappel, les tarifs de l’électricité sont déterminés par la dernière centrale électrique nécessaire pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande. Et il s’agit le plus souvent d’une centrale à gaz.

L’adoption d’un tel mécanisme n’a pas été un long fleuve tranquille. Plusieurs pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore l’Autriche exigeaient des "garde-fous" pour éviter qu’un tel plafonnement ne menace l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

La Russie a déjà réagi à l’annonce

Par ailleurs, la Russie a déjà réagi au nouveau mécanisme mis en place par l’Europe en le qualifiant "d’inacceptable": "C’est une violation du processus de marché pour la formation des prix", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes. "Toute référence à un plafonnement est inacceptable".

Eric De Keuleneer: «Cela ne va pas résoudre les problèmes de l’Europe»

Le professeur émérite Eric De Keuleneer (ULB)

Spécialisé dans les matières énergétiques, l’économiste Éric De Keuleneer (ULB) n’est pas très optimiste : «Je ne pense pas que cela va résoudre les problèmes de l’Europe en matière d’énergie et de gaz», explique Éric De Keuleneer. «Il serait plus utile de remettre en cause fondamentalement l’organisation du marché et d’impliquer davantage les États dans l’achat du gaz. Cela pourrait se faire via la mise en place d’un acheteur unique.»

Notons toutefois qu’en la matière, le Conseil a pris la décision d’organiser des achats groupés pour remplir les stockages de gaz l’hiver prochain.

«Je crois également qu’il y a des pays qui défendent ce qu’ils pensent être leurs intérêts», analyse le professeur De Keuleneer. «Or, ce sont davantage les intérêts d’un système dont profitent des traders et des spéculateurs.»